Stehaufmandln küssen das Kulturhaus wach

Einen Pächterwechsel und eine lange Renovations- und Sanierungszeit hat es gedauert, bis sich im Saal der einstigen „Toscana“, dem heutigen „Genuss- und Kulturhaus Bruckner“ in Maria Lanzendorf, die Gäste wieder vor Lachen die Tränen aus den Augen wischen oder die vom Klatschen schmerzenden Hände am (Bier-)Glas kühlen mussten. Mit dem Frühschoppen und dem Auftritt der Stehaufmandln vor 120 Personen ist am Sonntag der Start in eine neue Zeit am Paul Hasenöhrl-Platz erfolgt.

Bekannte Lieder, textlich angepasst, Witze und Wuchteln – viele davon eher etwas tiefer angesiedelt – und auf die Schaufel genommene Politiker: kaum einen Schmäh haben die Bühnenprofis Rudi Kandera und Walter „Lali“ Eisenmann ausgelassen. Und das ganz zur Freude des Publikums. Zum lokalen Höhepunkt kam es, als Ewald Angetter, der Doyen der Maria Lanzendorfer ÖVP-Gemeinderätinnen und -räte, zu den Stehaufmandln auf die Bühne ging. Angetter sang gemeinsam mit seinem ehemaligen Fußball-Kumpel Rudi Kandera einige Strophen der alten Wiener Weise über das „Hausherrnsöhnl“.

Nachdem sich das Publikum beim Begrüßungslied noch zurückhaltend gezeigt hatte und von den Stehaufmandln „geweckt“ werden musste, nahm die Stimmung im Saal rasch Fahrt auf. Kandera, der auf gut 40 Jahre Bühnenerfahrung bauen kann, und Eisenmann spielten mit der politischen Unkorrektheit, bedienten sich (oft sexuell behafteten) Klischees aus dem Zusammenleben von Mann und Frau, setzten witzige Doppel-Conférencen um, fanden in der Witze-Schublade sowohl neuen wie auch bekannten Klamauk und kamen damit bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut an. Zurecht trägt der Name des Programms den Titel „Sachen zum Lachen“.

Fazit: das Maria Lanzendorfer Kulturhaus ist aus dem kulturellen Dornröschenschlaf wachgeküsst worden. Die Region darf sich auf weitere Veranstaltungen im großen Saal freuen. Martin Fialka von der Eventorganisation Martins Events hat schon einige – auch große – Namen und Persönlichkeiten der österreichischen Kabarettszene verpflichten können (vgl. untenstehendes Programm).

Das Kabarett-Programm von Martins Events im Kulturhaus Maria Lanzendorf (bis Ende Januar 2024): 14. November: Mike Supancic „Grand Hotel Supancic“. – 21. November: Flo und Wisch „Bauchgefühl“. – 28. November: Joesi Prokopetz „Pest of“. – 5. Dezember: Markus Hauptmann Vorpremiere von „Die Stunde beende ich“. – 19. Januar: Nadja Maleh „Bussi, Bussi“. – 30. Januar: Martin Kosch „Haben sie eine Kundenkarte? Naaaaa“. – Infos und Tickets unter tickets@martinsevents.at oder 0664/120 8 120.