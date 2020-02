Im Alpengebiet ist gelegentlich, wenn ein entsprechendes Tier auftaucht und dieses ein den Menschen nicht behagendes Verhaltensmuster zeigt, von einem Problembären die Rede. In Maria Lanzendorf ist zwar kein Problembär aufgetaucht, aber das Sturmtief "Petra" hat aus einer Kastanie einen "Problembaum" gemacht.

Ast von Baum abgerissen

Die heftigen Windböen haben am Dienstagvormittag bei einer an der Bahnstraße vor dem Gemeindeamt stehenden Rosskastanie einen großen Ast abgerissen. Der Zwischenfall lief glimpflich ab, weder Menschen, noch die Ampelanlage an der Straßenkreuzung oder in der Nähe parkierte Autos sind vom Ast getroffen worden. Das Gebiet um den Paul-Hasenöhrl-Platz ist durch Mitarbeiter der Gemeinde sofort abgesperrt worden.

Baum muss komplett entfernt werden

Bei der Überprüfung und beim Zurückschneiden des schadhaften Teils des Baumes ist dem professionellen Baumpfleger aufgefallen, dass ein Erhalt des rund 50 bis 70 Jahre alten Baumes nicht angezeigt ist. „Teile der Krone waren abgestorben und im Innern hat stellenweise die Weißfäule eingesetzt“, erklärt Roman Terzer von Pogatz&Terzer Baumpflege. Die gesamte Baumkrone ist daraufhin zurückgeschnitten worden, so dass derzeit nur noch der nackte Stamm in den Himmel ragt. Dieser werde Anfang der kommenden Woche auch noch entfernt. „Wir werden an derselben Stelle auch wieder einen neuen Baum pflanzen lassen. Den idealen Zeitpunkt für die Pflanzung bestimmt der von der Gemeinde beauftragte Baumpfleger“, sagt Amtsleiter Thomas Pokernus. Voraussichtlich wird der neue Baum im Herbst gepflanzt und es wird sich wegen der Miniermotte nicht erneut um eine Rosskastanie handeln.

Kaum Sturmschäden nach "Petra" gemeldet

Außer einer defekten Glasscheiben-Halterung am Buswartehäuschen an der Wiener Straße (Firma Gebr. Weiss) sind bei der Gemeinde Maria Lanzendorf bisher keine weiteren Sturmschäden gemeldet worden.