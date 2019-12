Es war einiges los, am 18. Dezember im Gemeindesaal von Maria Lanzendorf. Heftige Diskussionen, laute Wortmeldungen, emotional geprägte Einwände. Es ging im siebten Sitzungspunkt ums Geld. Natürlich. Diverse Vereine und Institutionen hatten ihre Subventionsansuchen an die Gemeinde gerichtet und die Gemeinderäte hatten in der letzten Sitzung des Jahres über deren Genehmigung zu befinden.

Die Beiträge an Hilfswerk (100 Euro), Pensionistenverband (100 Euro), Pfarre (3.600 Euro), Bücherei (3.500 Euro) und das Rote Kreuz (100 Euro) wurden mit wenigen bis gar keinen Wortmeldungen bewilligt. Die Wogen gingen hoch, als das Gesuch des Sportvereins für 150 Euro pro Nachwuchsfußballer – aktuell gibt es 35 – Thema war.

Da der Sportverein bereits gefördert werde, könne er dieses Ansuchen für weitere 5.250 Euro nicht unterstützen, sagte Grünen-Gemeinderat Christoph Lampert. „Ich werde das Gefühl nicht los, dass die vorweihnachtliche Stimmung das Portemonnaie locker sitzen lässt“, monierte Lampert und forderte eine Subventionsdeckelung von 10.000 Euro und die Ausarbeitung von klaren Richtlinien für die Vergabe. Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) gab daraufhin zu verstehen, dass es jeder Partei offenstehe, solche Richtlinien auszuarbeiten und vorzubringen.

Nach einer Sitzungspause und Beratungen innerhalb der Fraktionen ging die emotionale Diskussion weiter. Staunen machte sich breit, weil Unsicherheit über die Höhe der vom Sportverein erhobenen Mitgliederbeiträge herrschte und auch die Befürworter kaum Zahlenmaterial als Rechtfertigung für das Gesuch darlegen konnten. Verhaltene Kritik kam auch aus dem Lager der ÖVP, die aber letztlich mit SPÖ und FPÖ dem SC Maria Lanzendorf die finanzielle Unterstützung zusagte.

Keine Gnade fand das Subventionsgesuch der Grünen, die gerne die Benützungskosten des Gemeindesaales für den Anlass „Plastik baba“ in der Höhe von 150 Euro erstattet bekommen wollten. „Parteianlässe werden durch die Gemeinde nicht gefördert“, so VP-Vizebürgermeisterin Dagmar Madl.