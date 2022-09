Ukrainische Gäste sagten mit einem bunten Fest Danke

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Borscht, Vareniki, Vinegret oder Golubsti. Die Auswahl an typisch ukrainischen Speisen war groß – und es hat geschmeckt. Seit Tagen hatten sich die Ukrainerinnen auf diesen Tag mit Freude vorbereitet. Am Samstag war es so weit und das von den vorübergehend im Ort lebenden Ukrainerinnen, der stellvertretenden Amtsleiterin Sabine Horwath und der Pfarre Maria Lanzendorf auf die Beine gestellte „Maria Lanzendorf hilft“-Fest wurde zum großen Erfolg.

Mit ukrainischen Speisen, für westliche Ohren melancholisch anmutenden Vorträgen von Sängerin Shakina, dem elfjährigen Mädchen Zlata aus Saporischschja, einem ad-hoc-Chor und der auf dem Keyboard spielenden Tetjana (16) aus Odessa bedankten sich die Ukrainerinnen bei der Bevölkerung für die erfahrene Hilfsbereitschaft und Aufnahme im Ort.

Die Sitzplätze im seinen besonderen landwirtschaftlich-industriellen Charme aufweisenden Innenhof der Firma Sekotec waren rasch besetzt und Teile der einheimischen Bevölkerung nutzten die Chance, um sich – gelegentlich mit Zuhilfenahme von "Hand und Fuß" – mit den Ukrainerinnen über ihr Leben hier und ihre Heimat unterhalten zu können.

Um die entstandenen Kosten für das Essen und die Getränke decken zu können, wurde von den Organisatoren auf das System der freien Spende gesetzt. Auf diese Art flossen rund 1400 Euro. Gemeinsam mit einer vom Land in dreistelliger Höhe in Aussicht gestellten Förderung sollte das Fest unter dem Strich kostendeckend abschließen können.

