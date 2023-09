Ulli Ornauer formt Gedanken zu einer Melodie

Bei Ulli Ornauer sollen und können auch jene Menschen kreativ sein, singen und Dinge ausprobieren, die von sich glauben, dass sie das nicht können oder dafür nicht „gut genug“ wären. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit für den Abschluss der Ausbildung zur Sozialpädagogin will die 43 Jahre alte Maria Lanzendorferin den diesen Text einleitenden Satz auf die Probe und unter Beweis stellen.

Vom 15. bis 17. September findet zu diesem Zweck im Maria Lanzendorfer Gemeindesaal das Projekt „Wir schreiben einen Song“ statt. „Das Ziel ist, mit bunt zusammengewürfelten Menschen aus verschiedenen sozialen Gesellschaftsgruppen und Lebensbereichen ein Lied zu schreiben und dieses gemeinsam zu singen“, erläutert Ulli Ornauer. Und für dieses Projekt sucht sie noch weitere Menschen, die gerne mitmachen. „Alle sind willkommen. Musikbegeisterte, Neugierige, Menschen mit Behinderung, Seniorinnen/Senioren, Migrantinnen/Migranten, Jugendliche, Abenteuerlustige, Schüchterne und Selbstbewusste – alle.“

Als Lebenspartnerin von Ali Foeger, bekannt als Lagerfeuermann, hat Ornauer in dessen Team bereits zahlreiche Singrunden organisiert und Singworkshops geleitet. Die Zusammenarbeit mit Menschen jeden Alters – ob mit oder ohne musikalische Vorgeschichte – ist Ulli Ornauer also bestens bekannt. „Ich finde es wundervoll, wenn aus Gedanken Melodien werden. Ich liebe den 'Wow-Effekt', wenn etwas geschaffen wurde von dem man geglaubt hat, dass man es nicht kann.“

Die Teilnahme am Songwriting- und Sing-Projekt „Wir schreiben einen Song“ ist kostenlos. Anmelden kann man sich via Email an info@grafikundideen.at. Die Daten, an welchen der kreative Workshop stattfindet, sind Freitag (15. September) von 17 bis 19 Uhr, Samstag (16. September) von 10 bis 15 Uhr und Sonntag (17. September) von 14 bis 18 Uhr. Informationen gibt es auch unter www.ulliornauer.at.