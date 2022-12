Verein braucht Unterstützung

Werbung

Der Verein Dorferneuerung Maria Lanzendorf hat sich seit seiner Reaktivierung im Jahr 2016 auf die Fahnen geschrieben, den Ort durch Veranstaltungen und Aktivitäten attraktiver gestalten zu wollen.

Kürzlich hielt der Verein seine Mitgliederversammlung ab. Ein zentraler Punkt dabei war die Feststellung, dass dem Verein zum Beispiel als Veranstalter des Monatsmarktes und des Beachvolleyball-Turniers die aktiven Mitglieder fehlen. Deshalb hat der Vorstand des politisch neutralen Vereins um Obfrau Gerlinde Vitecek zur aktiven Mitarbeit aufgerufen.

Denn auch für die im Jahr 2023 geplanten Veranstaltungen – darunter ein Dorferneuerungsfest, welches gemeinsam mit dem Beachvolleyball-Turnier im September über die Bühne gehen soll – umsetzen zu können, brauche es Helferinnen und Helfer. „Die Menschen im Ort finden gut, was wir machen. Aber uns fehlen zunehmend Leute, die sich auch aktiv engagieren und mithelfen“, sagte Vitecek.

An Ideen für die Zukunft fehlt es dem Vorstand nicht. So ist für den Start in die Marktsaison im März 2023 am Monatsmarkt ein Gewinnspiel geplant. „Wir können uns vorstellen, ein solches zwei- oder dreimal im Jahr zu veranstalten“, sagte Vitecek. Auch das Beachvolleyball-Turnier erfreue sich großer Beliebtheit und soll im September mit einem „Dorferneuerungs-Fest“ kombiniert werden.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.