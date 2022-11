Viele Vorteile nach Umzug für Firma Röfix

Kürzlich hat die Firma Röfix, ein Hersteller und Anbieter von Baustoffprodukten, die Arbeit im Industriegebiet von Maria Lanzendorf aufgenommen. Am neuen Standort sollen Verarbeiter, Bauträger und auch Architekten aus dem weiteren Umfeld von Wien, aus Niederösterreich und aus dem Burgenland mit einem Sortiment an Produkten und ganzen Baustoffsystemen bedient werden.

Der Umzug nach Maria Lanzendorf bringe diverse Vorteile mit sich, hat die NÖN erfahren. Der neue Vertriebsstandort sei verkehrsgünstiger gelegen und zudem rund dreimal größer als die bisherige Niederlassung in Wiener Neudorf, sagt Hermann Forster, der den neuen Standort Maria Lanzendorf leitet.

„Die Lagerfläche ist größer als am bisherigen Ort und es stehen uns hier mehr Räume zur Verfügung – unter anderem ein Schulungsraum. Zudem können wir unseren Kunden hier eine noch bessere Betreuung und Beratung bieten.“ Das Unternehmen, das auf eine rund 130-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann, beschäftigt laut Forster in Maria Lanzendorf aktuell 15 Personen. Bei der Eröffnung des neuen Standortes waren zehnmal so viele Menschen, darunter auch Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ), anwesend.

Mit 260 Beschäftigten erzeugt Röfix Estrich, Mörtel und Putze. In Österreich betreibt das Industrieunternehmen acht Produktions- und Vertriebsstandorte.

