Wechsel in der ÖVP – neues Gesicht im Gemeinderat

Personelle Veränderung in der ÖVP-Fraktion des Maria Lanzendorfer Gemeinderates. Fabian Machan (Jahrgang 1997) hat seinen Rücktritt als Gemeinderat bekannt gegeben. An seiner Stelle wird Karl Kaltenhauser, Obfrau-Stellvertreter in der ÖVP-Ortspartei, künftig an den Sitzungen im Gemeindesaal teilnehmen.

„Fabian Machan hat nach längeren Überlegungen und nach Austausch mit uns sein Mandat zurückgelegt, weil er aufgrund seines Masterstudiums an der TU Wien und einem Jobangebot seinen Lebensmittelpunkt wieder verstärkt nach Wien verlegt hat. Aus diesem Grund kann er die Aufgaben als Gemeinderat nicht in jener Intensität fortführen, wie er es möchte“, erklärt ÖVP-Obfrau Nicole Kramreither.

Machan ist bei den Gemeinderatswahlen 2020 als Polit-Newcomer auf Listenplatz 5 geführt worden und hat nach seiner Wahl Spuren auch im Bau-, Feuerwehr- und Infrastrukturausschuss, im Umwelt-, Verkehrs- und Dorfentwicklungsausschuss und als Obmann-Stellvertreter im Prüfungsausschuss hinterlassen. Machan werde der ÖVP-Ortsgruppe erhalten bleiben und bei deren Veranstaltungen dabei sein, sagt Kramreither. und ergänzt, dass er für die Gemeinderatswahl 2025 „natürlich auch auf der Liste bleibt“.

Als Nachfolger von Fabian Machen ist seitens der ÖVP einstimmig Karl Kaltenhauser nominiert worden. Er wird in den Ausschüssen für Bau, Feuerwehr & Infrastruktur/Umwelt, Verkehr & Dorfentwicklung sowie im Prüfungsausschuss vertreten sein.

Im 21-köpfigen Gemeinderat von Maria Lanzendorf ist die Sitzverteilung wie folgt: SPÖ (Bürgermeister Peter Wolf und 7 Mandate), Grüne Liste (Vizebürgermeister Christoph Lampert und 3 Mandate), ÖVP (5 Mandate), FPÖ (2 Mandate) und je eine Gemeinderätin/ein Gemeinderat ohne Parteizugehörigkeit. Seit der Gemeinderatswahl im Jahr 2020 besteht eine Koalition aus SPÖ und Grüner Liste.

