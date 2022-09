Wenn kein Strom mehr fließt …

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Was, wenn aus der Steckdose nichts mehr kommt? Und das nicht nur während zwei, drei Stunden, sondern gleich während mehrerer Tage? In einem zweieinhalbstündigen Vortrag versuchte Gottfried Pausch am Freitag rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer im Gemeindesaal von Maria Lanzendorf bezüglich der Folgen eines Blackouts und für eine entsprechende Vorsorge zu sensibilisieren.

Die Bilder, die der ehemalige Oberst des Österreichischen Bundesheeres in seinem Vortrag gelegentlich verbal gezeichnet und optisch unterstützt hat, erinnerten an Hollywood-Endzeit-Filme von Roland Emmerich. Dennoch schaffte es Pausch, auf manchmal mit einem Späßchen gelockerte Art und an die Militär-Rhetorik der 1980er-Jahre erinnernd, die dem Publikum schon bekannt gewesenen Gefahren und die reale Bedrohung eines Blackouts in Erinnerung zu rufen.

In seinem Vortrag stützte sich Pausch auf die von ihm im November 2017 veröffentlichte Fallstudie „Blackout und seine Folgen“, die sich mit den Auswirkungen eines Blackouts auf die Region Pinzgau beschäftigt.

„Nur“ ein Störfall oder tatsächlich ein Blackout?

Oft würden, gerade medial, Störfall und Blackout verwechselt, sagte Pausch. „Ein Störfall ist in der Stromversorgung regional begrenzt. Von einem Blackout spricht man, wenn die Versorgung plötzlich und länderübergreifend gestört ist und der Ausfall elektrischer Energie über längere Zeit andauert.“

Die Ansicht, dass die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts in Europa steigt, teilt der Vortragende mit Experten aus mehreren Ländern. Auch dass ein solcher Vorfall seitens der Behörden auf Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene nur mit Hilfe der Resilienz der Bevölkerung zu bewältigen sein wird, erscheint logisch.

Jede und jeder könne, ja müsse sich auf einen Blackout vorbereiten. Sei es mit einem Notvorrat an Wasser, Lebensmitteln, Brennstoffen, Kerzen und Strom-unabhängigen Taschenlampen oder Kochern. Zudem müsse die Bevölkerung darauf vorbereitet sein, dass die üblichen Informations- und Kommunikationsmittel gestört sein oder gar gänzlich ausfallen werden. „Grundsätzlich ist unsere Wohlstandsgesellschaft auf eine Krise unzureichend vorbereitet“, sagte Pausch.

Mehrfach versicherte er, dass er nicht Panikmache betreiben wolle, er das Kind aber stets beim Namen nenne: „Handle wie ein Optimist, aber plane voraus wie ein Pessimist. Das ist mein Credo.“

