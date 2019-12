Die SPÖ Maria Lanzendorf steigt kommenden Januar fit in die Gemeinderatswahl, sagt Peter Wolf, der eine weitere Amtszeit als Ortschef anstrebt. Er wolle, das hatte Wolf bereits zu einem früheren Zeitpunkt der NÖN gesagt, künftig nur mehr mit einem Vizebürgermeister bzw. einer Vizebürgermeisterin die Geschicke der Gemeinde leiten. Die Doppelbesetzung des Amtes mit Dagmar Madl (ÖVP) und Michael Lippl (SPÖ) sei für ihn als Neuling im Amt hilfreich gewesen, für eine zweite Amtszeit aber nicht mehr erforderlich.

Vergangene Woche hat die SPÖ ihre in den vordersten Positionen der Wahlliste vertretenen Kandidaten präsentiert. Etwas überraschend ist, dass mit der 39-jährigen Monika Lodner ein Neuling vor einigen aktuellen Mandataren auf Platz zwei gereiht ist. „Ich fühle mich geehrt, dass ich hinter dem Bürgermeister an Nummer 2 stehe“, sagt die pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Als Mutter eines Kindes wolle sie sich dafür einsetzen, dass „die Kinder in einem sicheren, ruhigen und zukunftsorientierten Ort aufwachsen können“.

Auch wenn sie auf Gemeindeebene eine Newcomerin sei, so habe sie in einem Wiener Gemeindebezirk doch schon einige Erfahrungen in der Politik machen dürfen. „Ich freue mich auf eine neue Aufgabe. Was ich bisher gemerkt habe, ist, dass der Kontakt zur Bevölkerung in einem Dorf viel unmittelbarer und direkter stattfindet, als dies in Wien der Fall ist.“

Im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren nicht mehr auf der SPÖ-Liste sind Gemeinderat Karl Kager und Silvia Lippl.