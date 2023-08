Zum 25. Mal lud der Kleingarten-Vorstand zum Fest

Seit etwas mehr als einem Vierteljahrhundert gehört das Kleingartenfest als fixer Bestandteil in den Veranstaltungskalender der Gemeinde Maria Lanzendorf. Weil in den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 der Anlass in eine Zwangspause geschickt worden ist, konnte am vergangenen Freitag/Samstag (11./12. August) das Jubiläum der 25. Austragung gefeiert werden.

Die Organisatoren um Michael Lippel, der 1996 bei der Gründung des Kleingartenvereins neben dem damaligen Präsidenten und Bürgermeister Franz Gölles (†2015) bereits eine tragende Rolle innehatte, setzten auf Bewährtes: Speis und Trank, Hüpfburg für die Kleinen und Kleinsten, eine Tombola und Musik. Am Freitag sorgte DJ Pozzi (Walter Pozzobon) für Stimmung und am Samstag spielten die „Weinser Teufeln“ aus dem Waldviertel so auf, dass sich mehrere Gäste nicht aufs Sitzen und Zuhören beschränken, sondern eifrig das Tanzbein schwingen wollten.

Peter Wolf, SPÖ-Bürgermeister und stellvertretender Obmann des Vereins, wünschte am Freitag den Besucherinnen und Besuchern in seiner kurzen Eröffnungsrede ein fröhliches Fest. Den Gästen – darunter mit Harald Gölles ein Sohn des Gründungsmitgliedes des Vereins, der ehemalige Gemeinderat Robert Habetinek, die lustige Runde mit Franz, Christine und Brigitte, die ehemalige Bürgermeisterin Gabi Maw (ÖVP) oder Gemeinderätin Renate Lehrer (FPÖ) und Gemeinderat Ewald Angetter (ÖVP) – musste man das nicht zwei Mal sagen: sie genossen die gemütlichen Stunden im 167 Parzellen umfassenden Maria Lanzendorfer Kleingarten.