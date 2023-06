Markt am Schwechater Hauptplatz lockte Besucher an

Der Markt am Hauptplatz lockte am Samstag viele Besucher - auch aus der Region um Schwechat - in die Stadt. Mit insgesamt 31 Ausstellern hatte der Markt eine Vielfalt an Produkten zu bieten. So reichte die Palettete von frischem Obst und Gemüse über Käsespezialitäten bis hin zu edlen Tropfen.

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) zeigte großes Interesse an den lokalen Anbietern und deren Produkten. Sie besuchte jeden Stand und ließ sich von den Ausstellerinnen und Ausstellern über ihre Handwerkskunst und besonderen Angebote informieren. Dabei betonte sie die Bedeutung des Schwechater Marktes für die Förderung der regionalen Wirtschaft und die Stärkung der Gemeinschaft.

Gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Anton Imre hatte Baier auch eine kleine Überraschung für die Marktbesucher im petto. Sie verteilten Gemüsesackerln mit frischen regionalen Produkten an Besucher. Ziel der Aktion, mit denen zahlreichen Marktkunden eine kleine Freude bereitet wurde, war es, die Verbundenheit zur Region und die Bedeutung einer gesunden Ernährung zu unterstreichen.