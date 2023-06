26 Kapellen kamen zur Marschmusikbewertung nach Schwadorf

Das 100-jährige Jubiläum des Musikvereins Schwadorf wurde am Samstag mit dem großen Bezirksmusikfest samt Marschmusikbewertung gefeiert. Zahlreiche BesucherInnen und Ehrengäste fanden dafür den Weg nach Schwadorf. Nach einem kurzen Regenguss formierten sich die 26 Musikkapellen, bestehend aus rund 900 MusikerInnen auf dem Rasen am Sportplatz. Wie immer bei der Marschmusikbewertung gab es fünf Kategorien. In der Kategorie A trat dieses Mal keine Kapelle an. In der Kategorie B gilt es für maximal 70 zu erreichende Punkte folgende Abfolge zu absolvieren: Antreten, Abmarschieren mit Einschlagen, Halten mit klingendem Spiel und akustischem Zeichen, Abmarschieren im Spiel mit akustischem Zeichen, Defilierung, Schwenken im Spiel, Abreißen mit akustischem Zeichen und Halten. Bei der nächsten Kategorie kommt dazu noch Abfallen und Aufmarschieren. „Das bedeutet, dass von Fünferreihen auf drei Reihen verschmälert wird und sodann wieder auf Fünferreihen verbreitert wird“, erklärt Johann Lippitsch, Obmann der Blasmusik-Arbeitsgemeinschaft im Brucker Bezirk. Hier können maximal 80 Punkte erreicht werden. In der Kategorie D wird das Ganze noch durch zwei große Wenden ergänzt. Hier ist das Punktemaximum 90. Und in der Königskategorie E, in der maximal 100 Punkte möglich sind, kommt noch eine Show-Figur hinzu.

Ein Apfelbaum für jede Kapelle

Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) bedankte sich bei allen Teilnehmern und betonte, dass es eine Ehre sei, den Musikverein Schwadorf zu seinen ersten 100 Jahren zu gratulieren. Das Geburtstagsgeschenk für den Musikverein wurde einstimmig im Gemeinderat mit 50.000 Euro beschlossen. Weiters hatte der Bürgermeister auch für jede teilnehmende Kapelle ein Geschenk mitgebracht, nämlich einen Apfelbaum.

Zur Eröffnung der Marschmusikbewertung wurde die Landeshymne durch Ehrenbezirkskapellmeister Gerald Taborsky mit allen Kapellen, feierlich angestimmt. Im Festzelt waren unzählige Helfer, die Speisen und Getränke servierten. Immer wieder wurde im Zelt von einigen Musikgruppen und Besuchern „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ angestimmt. Die Gruppe Sumpfkröten sorgte für musikalische Stimmung im Zelt. Es gab eine Weinbar, eine Fotobox, Kuchenvitrine, außerhalb des Zeltes ein Glücksrad und für jene, die es süß lieben, ein Standl mit Zuckerwatte und vielen Naschereien. Sogar die Straße nach Klein-Neusiedl wurde einspurig, sodass zahlreiche Autos parken konnten. Das Wetter hielt durch und so konnten die Musikbegeisterten bis in den frühen Morgen feiern.