Neben Bau- und Gartenmärkten durften mit Dienstag Geschäfte bis 400 Quadratmeter wieder eröffnen. Damit gibt es auch bei den Mitgliedern der Schwechater Wirtschaftsplattform (WPF) ein erstes Aufatmen. Übrigens gilt das auch für die kleinen Geschäfte im Einkaufszentrum sowie dem Fachmarktzentrum.

Es gelten jedoch vermehrt reduzierte Öffnungszeiten. So auch in der Buchhandlung am Hauptplatz von WPF-Obfrau Elisabeth Strini: „Wir haben nur am Nachmittag geöffnet. Am Vormittag stellen wir weiterhin zu. Eine vielfache Anfrage von Kunden, vor allem jenen der Risikogruppe war, ob ich weiterhin zustellen werde“, berichtet sie im NÖN-Gespräch.

Im Geschäftslokal selbst dürfen sich aufgrund der Größe maximal zwei Kunden gleichzeitig aufhalten. „Außerdem muss sich jeder die Hände desinfizieren“, unterstreicht Strini. Und natürlich eine Maske tragen sowie Abstand halten.

Ein NÖN-Rundruf mithilfe der Wirtschaftsplattform ergab folgende Öffnungszeiten:

Verkürzte Öffnungszeiten

Buchhandlung am Hauptplatz: Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr.

Weltladen: Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie zusätzlich Freitag von 15 bis 18 Uhr

Rarehuntershop: Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr

Schwechater Uhren-Engel: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr

sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr

sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr Mailboxes Peter Klicka: Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr

Indiviq: Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr

Floristik Kopecky: Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr

ABS Baumgartner: Ersatzteilverkauf von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr

Normale Öffnungszeiten

Stadtapotheke Schwechat: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr

Bank Austria: Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr bzw. mit Termin von 8 bis 19 Uhr

Hornicek Schuhe: Dienstag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr

Optik Liepold: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr

(Noch) Ohne Öffnungszeiten