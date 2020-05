Voraussichtlich am Dienstag, den 5. Mai, spätestens aber am 11. Mai gibt es in Himberg wieder eine zweite Hausarzt-Ordination. Der Allgemeinmediziner Christoph Schabauer übernimmt vorerst als Vertretung die Praxis des Anfang April an den Folgen des Corona-Virus verstorbenen Gemeindearztes Wilfried Piribauer in der Anton Dreher-Gasse.

„Ich bin glücklich, dass es so rasch gelungen ist, diese Arztpraxis nach dem tragischen Tod von Doktor Piribauer zu besetzen“, atmet SP-Bürgermeister Ernst Wendl auf. Für die medizinische Betreuung in der Gemeinde sei es „von besonderer Bedeutung, dass diese Planstelle eines Kassenvertragsarztes so schnell wie möglich nachbesetzt wurde“, erklärt Wendl.

Offiziell wird die Arztplanstelle wird von 15. Mai bis 15. Juni von der Österreichischen Gesundheitskasse ausgeschrieben. Allgemeinmediziner Christoph Schabauer wird sich bewerben und würde sich“ wünschen per 1. Juli diese Arztplanstelle fix besetzen zu können“. Bürgermeister Wendl sagte seine Unterstützung zu.