Dienstag vor einer Woche eröffnete Kinderarzt Chikwe Aghaizu seine Ordination in der Gutenhoferstraße. Der Mediziner für Kinder- und Jugendheilkunde ist insofern eine Rarität, als er mit einem Kassenvertrag ausgestattet ist, während ein Großteil seiner Kollegen nur als Wahlärzte (mit Privattarif) ordinieren.

Der in Mitterndorf wohnhafte Mediziner sollte sich daher keine Sorgen um ausreichend viele Patienten machen. Allein in Himberg gibt es zurzeit 370 Kinder bis sechs Jahre und 380 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Schon am ersten Tag konnte er zehn von ihnen in der Ordination begrüßen. „Viele Anrufer haben gefragt, ob ich noch Termine frei habe“, erzählt Aghaizu. Auch Klienten aus Schwechat und Wien hätten sich schon angesagt. Und werdende Mütter haben bereits Termine für den Herbst reserviert. „Aber ich habe noch freie Kapazitäten“, versichert Aghaizu.

Bei der Wahl des Standortes seiner Praxis musste er sich zwischen Bruck und Himberg entscheiden und wählte aufgrund der Bemühungen der Gemeinde und auch wegen der Nähe zu seinem Wohnort Himberg. Dort betreibt er nun auf 106 Quadratmetern eine Praxis mit drei Behandlungsräumen und zwei Mitarbeiterinnen. Eine davon ist diplomierte Krankenschwester und seine Gattin.

SPÖ-Bürgermeister Ernst Wendl freut sich über den medizinischen Zuzug: „Das bringt eine enorme Erleichterung für die Eltern in unserer Gemeinde und der Umgebung.“