Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) darf sich über einen gelungenen Coup freuen. Er lotste den Mitterndorfer Kinderarzt Chikwe Aghaizu nach Himberg, wo dieser Anfang Mai in der Gutenhoferstraße 15 – unmittelbar neben der neuen Ordination des Allgemeinmediziners Ropert Eschbacher – seine barrierefreie Ordination mit Kassenvertrag eröffnen wird.

Kinderarzt Aghaizu ist in Deutschland als Sohn eines Ärzteehepaares geboren und aufgewachsen. Einen Teil seiner Jugend verbrachte er in Afrika. Das Studium hat er an der Medizinischen Universität in Wien absolviert. Nach seiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner begann er 2012 die Ausbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde an der Kinderabteilung des SMZ-Ost. 2020 wechselte er in das Kinderambulatorium Margareten in Wien.

Kinderärzte mit Kassenvertrag sind eine Rarität. Selbst in der Landeshauptstadt St. Pölten gibt es keinen. „Umso wertvoller ist es für Himberg einen solchen Mediziner in der Gemeinde begrüßen zu dürfen“, freut sich Ortschef Wendl. „Es ist erfreulich, dass wir künftig einen Kassenvertrags-Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde haben werden. Dies bringt eine enorme Erleichterung für die Eltern und Erziehungsberechtigten in unserer Gemeinde und der Umgebung“, so Wendl. Allein in Himberg gibt es zurzeit 370 Kinder bis sechs Jahre und 380 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren.