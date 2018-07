Kurios teils düster-dunkel, teils enorm freizügig, verkleidete Menschen werden in knapp zweieinhalb Wochen erneut das Multiversum bevölkern. Nach der 2017 nach Wien abgewanderten „Aninite“ schlägt mit der „Yunicon“ von 10. bis 12. August wieder eine Messe für japanische Comics (Mangas) und Trickfilme (Anime) in Schwechat ihre Zelte auf.

In diesem Fall wagen die Unternehmer Martin Oswald und Zlatko Hamzic den Schritt aus der Steiermark nach Schwechat. Das Chef-Duo des Grazer Geschäfts „Anigame“ veranstaltete in den vergangenen zwei Jahren bereits eine Messe in ihrer Heimatstadt. Für Schwechat sprach vor allem die zentrale Lage sowie die gute Zugverbindung und die gegeben Nahversorger- und Parkplatzmöglichkeiten.

Allerdings war auch das Multiversum selbst ein Mitgrund für die Standortwahl. „Das Multiversum ist in der Szene bereits bekannt und beliebt, viele Leute verbinden gute Erinnerungen mit dem Multiversum. Der Bühnenraum ist groß, mit vielen Sitzgelegenheiten, auch für das restliche Programm sind jede Menge Räumlichkeiten gegeben“, hält „Yunicon“-Sprecherin Uschi Lang fest.

Bei den letzten beiden Messen rund um die japanischen Comics (Mangas) und Zeichentrickfilme (Anime) 2016 und 2017 kamen rund 20.000 Beuscher nach Schwechat. Vor dem Multiversum bildeten sich lange Warteschlangen, wie hier vor zwei Jahren. | Timon Wimmer

Schwerpunkte werden unter anderem E-Sportevents und Cosplay sein. Bei Letzterem handelt es sich um die Kunst, möglichst detailgetreue Kostüme aus Mangas oder Animefilmen selbst zu schneidern. Dafür wird es auf der „Yunicon“ auch eigene Workshops geben.

Beim Multiversumteam um Annette Neumayer-Weilner ist man naturgemäß erfreut. „Hier können wir all unser Know-how und die hoch spezialisierte technische Ausstattung unter Beweis stellen. Das ist auch ein Signal für andere Veranstalter“, glaubt die Geschäftsführerin. Neben der Halle sorgt das Team für Licht, Ton oder Video.

Größte Herausforderungen bei Veranstaltungen wie diesen sind die enormen Gästezahlen. Die „Yunicon“-Veranstalter gehen von mindestes 10.000 Besuchern aus. Bei der Aninite waren es vor dem Umzug sogar doppelt so viele.

Neumayer-Weilner ist von den positiven Effekten derartiger Events überzeugt: „Viele Gäste kommen auch aus den Bundesländern und dem benachbarten Ausland. Sie erleben erstmals, was dieses Haus und unser Service zu bieten hat. Daher tragen Events dieser Art dazu bei, unser Haus bekannter zu machen.“