„Avengers“ gewinnen 22. Takeshi im Schwechater Freibad

In der Rutsche mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Farbpunkte zählen. Judith Karner vom späteren Siegerteam "Avengers" zeigt ihrer Kollegin die Zahl 3 für die Zahlenliste. Vizebürgermeister Christian Habesohn und die beiden Organisatorinnen Barbara Viertl und Stephanie Koffler mit zwei Vertreterinnen der Siegergruppe Avengers. Es gab 5 Wasserstationen beim Takeshi XXII: Tauch-Scrabble, Zahlenreise, Zielspringen, Inselschwimmen und einen Bausteineturm im Wasser bauen. Das Team Strongbows beim Turmbauen. Lara Müllner und Andress Ngo hofften, dass ihre Türme bis zur Punktevergabe stehen bleiben. Michael Hauer schoss viele Dosen für sein Team Minimister von den Tischen, an einer der Wiesenstationen im Freibad Schwechat. Das Team Gummibierbande profilierte sich bei der Wiesenstation "Zweier-Gespann" durch seine Schnelligkeit. Hannah Pinka musste sich ganz schön festhalten, damit Tristan Brucker (beide vom Team Gummibierbande) sie mit seinem Schwung beim Ziehen nicht vom Brett schleuderte. Matthias Kluger zog seine Spielpartnerin auch gekonnt durch den Parcours. Matthias Kluger vom Team Gummibierbande in Action. Die "Hoizwiam" (Tischlerei A & R Schneider aus Mannswörth) for dem Start von Takeshi XXII. Station "Zahlenreise" bei der großen Rutsche im Freibad. Das Team Hoizwiam beim Zielspringen vom Dreimeter-Turm. Armin Hopfer sprang elegant in den Schwimmring für die Hoizwiam. Die Naturfreunde Schwechat zeigte seine Stärke bei der Station "Inselschwimmen" im Freibad Schwechat. Susanne Ploier, Tobias Eder und Laura Kiefer gaben ihr Bestes für die Naturfreunde Schwechat beim Takeshi XXII. Luis feuerte seine Eltern vom Team Avengers kräftig an. Bei der Station "Reifenschlange" war Koordination des ganzen Teams gefragt. Da konnte die Feuerwehr Schwechat natürlich viele Punkte holen. "Gewichttabelle" hieß die Station, bei der Lukas Schwab vom Team Burning Burnkredl schwere Medizinbälle über Hindernisse ans Ziel bringen musste. Lukas Schwab vom Team Burning Burnkredl. Das Team der Feuerwehr Schwechat. Oberlöschmeister Julian Huber fing geschickt jeden Reifen auf. Die Gruppe Hitmix tauchte Buchstaben aus dem Wasserbecken um damit Tiernamen als "Wasserscrabble" zu legen. Spielleiterin Julia Guger zählte die erreichten Punkte. Hier tauchte das Team Hitmix nach den Buchstaben. Auch die Naturfreunde Schwechat zähten Punkte beim Rutschen. Die Teufelsenten bei der Wiesenstation "Zonenwurf". Lukas Pfaffenbichler warf das Frisbee für die Teufelsenten in die Zone mit den meisten Punkten. Vizebürgermeister Christian Habisohn und die beiden Organisatorinnen Barbara Viertl und Stephanie Koffler mit zwei Vertreterinnen der zweitplatzierten Gruppe Hitmix. Vizebürgermeister Christian Habisohn und die beiden Organisatorinnen Barbara Viertl und Stephanie Koffler mit den beiden drittplatzierten Gruppen Burning Burnheidl und Singles & Wehs.

