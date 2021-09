Am Dienstag (7. September) gab es auf Maria Lanzendorfer Gemeindegebiet vorübergehend eine zusätzliche "Bushaltestelle". Einer der drei seit dem 17. August durch Niederösterreich tourenden Impfbusse machte vor der Bücherei Halt. Während des drei Stunden dauernden Stopps ließen sich mehr als 80 Personen aus Maria Lanzendorf, Lanzendorf und Umgebung die Corona-Schutzimpfung verabreichen.

Insgesamt 10 Personen, darunter Elisabeth Doenicke-Wakonig, die Allgemein-Medizinerin aus Münchendorf, berieten die impfwilligen Menschen und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. "Wir haben Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt", sagte die Ärztin auf Anfrage der NÖN. "Zudem gab es auch erste Anfragen für eine dritte Injektion, also für die Auffrischungsimpfung. Diesen Wünschen aber konnten wir noch nicht entsprechen."

In den Gesprächen mit den Menschen werde oft zum Ausdruck gebracht, dass man mit diesem Angebot auf Rädern sehr zufrieden sei, sagte Elisabeth Doenicke-Wakonig. "Gerade für Menschen ohne Internetzugang, mit wenig Internet-Erfahrung oder für Leute, die nicht mobil sind, ist der Bus eine gute Sache." Es habe, wenn auch nicht aktuell in Maria Lanzendorf, in den Tagen der Bus-Aktion auch kritische Stimmen oder gar Beschimpfungen an ihre Adresse gegeben, räumte die Ärztin ein. In solchen Situationen versuche sie jeweils ruhig und sachlich aufzuklären, sagte Elisabeth Doenicke-Wakonig.

Über den Ablauf vor Ort machte sich auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ein Bild. Und die SPÖ-Politikerin zeigte sich mit dem Erfolg der Impfbusse generell zufrieden. "Das niederschwellige Angebot wird sehr gut angenommen. Im Industrieviertel, so wird mir berichtet, nehmen auch sehr viele Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund diese Chance wahr." Das hat auch mit dem breiten Bekanntmachen des "Impfbus-Fahrplanes" zu tun. In Maria Lanzendorf zum Beispiel sind die entsprechenden Informationen vorab nicht nur in deutscher Sprache veröffentlicht worden.

9648 Menschen haben sich laut www.impfung.at bis und mit Montagabend (6. September) in einem der drei Impfbusse die Spritze abgeholt. Da sich laut Ulrike Königsberger-Ludwig pro Standort im Durchschnitt knapp 110 Personen impfen lassen, kann davon ausgegangen werden, dass mit den sechs am Dienstag angefahrenen Orten die Marke von 10.000 "Bus-Impfungen" überschritten worden ist. Für die Landespolitikerin ein Erfolg, denn sie sagt: "Die Impfung ist der einzige wirksame Schutz vor der Erkrankung. Wir müssen in Niederösterreich die Impfrate unbedingt erhöhen."