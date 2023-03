Lanzendorf: Auftakt in die Monatsmarkt-Saison 2023

Am Donnerstag (2. März) ist im und vor dem Volkshaus in Lanzendorf der Startschuss zur Monatsmarkt-Saison 2023 gefallen. Sowohl die Besucherinnen und Besucher wie auch die Verkäuferinnen und Verkäufer hinter den Marktstandln profitierten vom milden Wetter und waren des Lobes voll.

„Unser Markt hat sich im Dorfleben hervorragend etabliert und ist von der Bevölkerung dankbar und richtig gut angenommen worden“, freut sich Bürgermeisterin Silvia Krispel (SPÖ). In ihrem Fazit schwingt auch ein wenig Stolz mit, war doch sie maßgeblich daran beteiligt, dass die Idee des Monatsmarktes im September 2019 zum ersten Mal umgesetzt worden ist. „Es ist mehr als nur der Einkauf von regionalen Produkten. Weil wir in Lanzendorf von der Infrastruktur her nicht übermäßig gesegnet sind und weder über einen Greisler noch über ein Restaurant verfügen, ist der Monatsmarkt auch ein beliebter Treffpunkt. Die Menschen können gemütlich zusammensitzen und tauschen sich aus.“

Das die Institution Monatsmarkt die nicht einfachen Zeiten während der Corona-Pandemie überstanden hat, freut Silvia Krispel besonders. „Michele Maucha, die neu für den Markt in unserer Gemeinde zuständig ist, bringt einen guten Mix an bewährten und neuen Angeboten in den Ort. Und was ganz nett zu beobachten ist: die Standler vernetzen sich immer mehr auch untereinander. Das hilft letztlich allen, am Markt gegen die Großverteiler bestehen zu können.“

Der Lanzendorfer Monatsmarkt findet jeweils am ersten Donnerstag des Monats von 14 bis 18 Uhr vor und im Volkshaus statt.

