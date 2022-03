Neuer Standort für Bäumls Trafik in Fischamend

Werbung

Statt bisher 35 Quadratmeter verfügt Roland Bäuml in seiner Trafik nun über 50 Quadratmeter. Er ist in das freigewordene Nachbargeschäft auf der Hainburger Straße übersiedelt. „Vorher war ich in Miete, das ist jetzt mein Eigentum“, sagt Bäuml.

Neben mehr Platz gibt es nun auch ein um Schul- und Bürobedarf erweitertes Sortiment. Die Nachfrage danach ist vorhanden, so Bäuml. Für das nächste Unterrichtsjahr plant die Stadtgemeinde gemeinsam mit Bäuml das Schulstartpaket.

Durchgehender Betrieb an drei Tagen geplant

Der Zugang zur Trafik ist nun auch barrierefrei. „Im Hinblick auf das neue Seniorenzentrum ist das sehr wichtig“, betont Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM).

Nun will Bäuml noch das Personal aufstocken, um künftig montags, mittwochs und freitags ganztags geöffnet zu haben. Derzeit gibt es eine Mittagspause.

