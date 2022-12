Lehrerskandal erschüttert Musikschule Himberg

Werbung

Von einer besinnlichen Stimmung im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage war man in Himberg weit entfernt. Anlass dafür waren Vorwürfe gegen ein Mitglied des Lehrerteams der örtlichen Musikschule. Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) musste jedenfalls zwei Tage vor Weihnachten zu einem Krisentreffen mit Eltern betroffener Kinder. Mit dabei waren außerdem der Rechtsanwalt der Gemeinde sowie Bezirkshauptmann Peter Suchanek.

Was genau dabei ans Tageslicht kam, wollte Wendl auf NÖN-Anfrage zwar nicht konkretisieren. Es soll sich um „nicht pädagogisches Verhalten“ gehandelt haben, blieb er letztlich eher vage. Schon am Freitag hagelte es für den Lehrer jedenfalls Konsequenzen: „Der Lehrer ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr an der Schule tätig. Wenn das alles stimmen sollte, muss ich als Bürgermeister sofort reagieren“, erklärt Wendl, dass er am Freitagmittag die Entlassung ausgesprochen habe.

Die Rechtsvertretung der Gemeinde habe diese Vorgangsweise empfohlen. „Ich werde als Bürgermeister auf jeden Fall Anzeige erstatten, ob dann etwas herauskommt, wird man sehen“, betont Wendl. Die Schulleitung und die Bezirkshauptmannschaft seien über die Entlassung bereits informiert worden. „Die Eltern werden zeitgerecht ebenfalls informiert“, so Wendl, der betont, dass er bei der Anhörung mit den Eltern erstmals direkt mit der Causa konfrontiert worden sei. „Bisher gab es nur Gerüchte über drei Ecken“, hält der Ortschef fest.

Direktorin Maja Zechner war jedenfalls zu keiner Stellungnahme bereit.

