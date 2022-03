Aktionsreicher März für das Frauennetzwerk in Gramatneusiedl

Erst im November hat das Frauennetzwerk mit einer groß angelegten Kundgebung am Gramatneusiedler Hauptplatz auf sich aufmerksam gemacht. Damals ging es um die Verurteilung von Gewalt an Frauen in Österreich. Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März, sind diesmal sogar drei Aktionen in Planung.

Im Gemeindezentrum, genauer gesagt im Pop-Up-Lokal „Kurz mal da“, wird es von 4. bis 13. März eine Ausstellung zum Thema „Gramatneusiedler Frauen“ geben. „Unser Ziel ist es, Frauen eine Stimme in unserer Gemeinde zu geben. Wir haben hier mit unterschiedlichen Frauen im Ort gesprochen und lassen sie in dieser Ausstellung zu Wort kommen“, erklärt Organisatorin Daniela Kretschmer.

Zudem soll am 8. März in der Gramatneusiedler Bibliothek speziell ausgewählte Frauenliteratur aufgelegt werden. Den Abschluss am weltweiten Frauentag machen schließlich die Organisatorinnen selbst: Ab 10 Uhr gibt es Blumengrüße vor der Apotheke und dann ab 16.30 Uhr am Hauptplatz. „All diese Aktionen sollen das Ziel haben, die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft besser zu verstehen und zu reflektieren. Wir setzen uns für mehr Gerechtigkeit für Frauen ein und haben auch bereits viele positive Rückmeldungen auf unsere Planungen bekommen“, betont Kretschmer.

Zu den Aktionen sind alle Gemeindebürger, egal ob Frauen oder Männer, gleichermaßen eingeladen.

