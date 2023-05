Himberger Fernwärmenetz wird bis 2025 massiv ausgebaut

Neben dem Krieg in der Ukraine und Herausforderungen durch hohe Energiepreise bleibe der Klimawandel eines der drängendsten Themen, meint Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). „Um hier etwas entgegenzusetzen, müssen wir unseren Umgang mit Energie auf neue, vor allem auf nachhaltige Beine stellen. Das gilt vorwiegend für den Wärmebereich“, so Wendl. Daher habe sich die Gemeinde entschlossen, zusammen mit der EVN ein Konzept zur Erweiterung des auf Biomasse basierenden Fernwärmenetzes in Himberg auszuarbeiten. Das Konzept ist fertig und geht diese Woche in Umsetzung, beginnt die erste Bauphase schließlich mit Anfang Mai.

Ziel ist es, sämtliche Gebäude der Gemeinde, darunter das Gemeindeamt, die Schulen und Kindergarten oder auch das Feuerwehrhaus sowie das Rot-Kreuz-Gebäude, an das Netz anzuschließen und so künftig nicht mehr mit Gas beheizen zu müssen. Von der ersten Bauphase betroffen sind die Hauptstraße von der Wienerstraße bis Brauhausgasse sowie die Pellendorferstraße von der Brauhausgasse bis zur Alois Lehr-Gasse. Im Zuge dieser großräumigen Aufgrabung erfolgt seitens der EVN auch gleichzeitig die Erneuerung des Wassernetzes inklusive Hausanschlüsse. Durch diese umfangreichen Bauarbeiten kommt es teilweise zu Straßensperren und Verkehrsumleitungen.

Erste Bauphase bis Ende 2023

Aufgeteilt sind die Bauarbeiten der ersten Bauphase in fünf Abschnitte. Für Abschnitt A kommt es zu einer Totalsperre der Alois Lehrgasse zwischen der Hinteren Ortsstraße und der Pellendorferstraße. Die Zufahrt in Richtung Kläranlage bleibt gewährleistet, ebenso die in diesem Bereich bestehenden Hauszufahrten. Bauabschnitt B zieht die Totalsperre (ausgenommen Anrainer) der Pellendorferstraße zwischen der Kreuzung mit der Alois Lehrgasse und der Brauhausgasse nach sich. Eine beschilderte Umleitung wird dann eingerichtet und führt unter anderem über die Hintere Ortsstraße.

In diesen Bereichen werden die Bauarbeiten von Anfang Mai an durchgeführt. Foto: Gemeinde, Gemeinde

Bauabschnitt C, mit 18 Wochen der zeitaufwendigste, führt zu einer Sperre der gesamten Haupstraße zwischen der Brauhausgasse und der Wienerstraße. Auch hier folgt eine beschilderte Umleitung, wieder über die Hintere Ortsstraße und die Brauhausgasse. Die beiden letzten Abschnitte betreffen den Bereich der Kreuzung Wienerstraße/Hauptstraße. Laut Bürgermeister Wendl sei dieser Bereich besonders schwierig, da hier großes Verkehrsaufkommen herrsche und eine Totalsperre ausgeschlossen sei. „Diese Arbeiten müssen daher leider in den Nachtstunden durchgeführt werden, und zwar für die Dauer von circa acht Nächten jeweils von 19 bis 5 Uhr“, erklärt Wendl. Bis Dezember 2023 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Kostenersparnis nicht im Vordergrund

Wenngleich der Umstieg von Gas auf Fernwärme mit finanziellen Einsparungen einhergeht, stünden diese nicht im Vordergrund des Vorhabens. „Der Umstieg auf Fernwärme erfolgt nur bedingt durch die Kosteneinsparung, sondern vielmehr getrieben aus dem Ausstieg der fossilen Brennstoffe. Die Gemeindeanlagen der Marktgemeinde Himberg werden derzeit fast ausschließlich mit Gas beheizt. Der Umstieg spart etwa zehn Prozent der Energiekosten, bringt aber den Vorteil raus aus Gas und verhindert die Abhängigkeit der russischen Gaslieferungen“, weiß Bürgermeister Wendl.

Das Fernwärmenetz basiere zudem auf Hackschnitzel, also zerkleinertem Holz, welches von lokalen Lieferanten bezogen werde und die Wertschöpfung somit in der Region bleibe. Letztlich geht es aber immer noch um die Einsparung von CO2. Laut EVN-Kommunikationsleiter Stefan Zach würde diese auf 350 Tonnen pro Jahr geschätzt werden.

Zweite Bauphase erreicht größere Wohnbauten

Was die Kosten für das Großprojekt angeht beliefen sich diese für den ersten Bauabschnitt auf circa eine Million Euro. Die Gemeinde Himberg selbst muss aber lediglich für die Anschlussgebühr in Höhe von 27.000 Euro aufkommen. Dieser Betrag wird von Bund und Land zu etwa 50 Prozent gefördert. Auch private Haushalte oder Betriebe, die entlang des Netzes verlaufen, können sich anschließen lassen.

Die zweite Ausbauphase des Fernwärmenetzes soll von 2024 bis 2025 erfolgen und Erberpromenade, Kirchenplatz, Schulallee sowie Hauptstraße und Gutenhoferstraße umfassen. Dadurch können einige großvolumige Bauten erreicht und angeschlossen werden.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.