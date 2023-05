Zweiter „Lady's Day“ in Schwadorf

Zum zweiten Mal fand am Samstag der „Lady's Day“ in Schwadorf statt. Zahlreiche Ausstellerinnen aus der Umgebung sowie auch aus Wien präsentierenten im Kulturzentrum Dr.´s Garden Schmuck, handgefertigte Produkte, Holzarbeiten, Mode und Accessoires. Am Stand von Sporty4us konnte man seine Geschicklichkeit am Wackelbrett ausprobieren oder sich einer gemütlichen Behandlung für schwere Beine unterziehen.

Am Nachmittag kam auch Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) auf Besuch und begrüßte die Ausstellerinnen sehr herzlich. „Im Herbst ist bereits der nächste Lady's Day geplant“, lässt die Veranstalterin Manuela Schwarz, selbst Inhaberin der Installateurfirma „MS Manuela Schwarz Installationen“ sowie Mitarbeiterin der NÖN Schwechat, wissen.

