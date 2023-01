Schwechat: Keine Erhöhung bei Gemeindewohnhäuser

Werbung

1. April, 1. Juni und nun 1. November – das Justizministerium hat heuer bereits drei Mal die Anhebung der Kategoriemieten per Bundesgesetzblatt verlautbart. Damit würde die Miete in einer Wohnung der Kategorie A von 4,01 Euro auf 4,23 Euro pro Quadratmeter steigen.

Die Erhöhung ist jedoch eine Kann- und keine Muss-Maßnahme. Im Fall der Stadt Schwechat hat man sich im Gemeinderat darauf verständigt, die neuerliche Mietanpassung nicht mitzutragen. Der Beschluss dazu fiel einstimmig. Damit bleiben die Mieten in den Gemeindewohnungen auf dem Wert von 1. Juli. Damit werden in einer Wohnung der Kategorie A aktuell 3,80 Euro pro Quadratmeter verrechnet.

„Wir haben ein weiteres Mal darauf verzichtet, da wir nicht so knapp vor Weihnachten in einer so ‚teuren‘ Zeit für unsere Schwechaterinnen und Schwechater auch noch die Mieten anheben wollten“

Bürgermeisterin Karin Baier

„Wir haben ein weiteres Mal darauf verzichtet, da wir nicht so knapp vor Weihnachten in einer so ‚teuren‘ Zeit für unsere Schwechaterinnen und Schwechater auch noch die Mieten anheben wollten“, erläutert Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). Gleiches gilt übrigens auch für die Mieten im Seniorenzentrum – auch dort wurde eine Mieterhöhung ausgesetzt. Ursprünglich wollte die Kommune schon die erste Anhebung der Kategoriemieten nicht mitgehen. Letztlich kam die SPÖ-Stadtregierung zum Schluss, dass dieses Vorgehen der Gemeinde zu teuer komme – so wären der Stadt monatlich 20.000 Euro entgangen.

