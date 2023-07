Miete für Gemeindewohnungen wird in Fischamend wieder nicht erhöht

Schon ein Jahr zuvor wurde eine Erhöhung des Richtwertmietzinses vom Justizministerium beschlossen. Seit 1. Mai kann dieser nun erneut um 8,6 Prozent angehoben werden. Da die Stadtverwaltung schon zuvor von einer Erhöhung des Hauptmietzinses absah (die NÖN hat berichtet), wird inzwischen auch auf die Anpassung des Richtwertmietzinses verzichtet.

Insgesamt profitieren 157 MieterInnen von der Entscheidung des Gemeinderates. Der Fischastadt entgehen dadurch monatliche Mehreinnahmen von etwa 3.250 Euro. Im Antrag von Gemeinderat Christian Frießnegger (RAM) wird auf die „ohnehin schwere Zeiten“ verwiesen, wobei man Mieter und Mieterinnen nicht noch zusätzlich belasten wolle.

SPÖ-Dringlichkeitsantrag abgelehnt

Im Zuge dessen stellte Gemeinderat Zoran Stojanovic (SPÖ) einen Dringlichkeitsantrag, welcher eine Förderung aller Mieter und Mieterinnen in Fischamend beinhaltete. Jedoch konnte der einzige Vertreter der sozialdemokratischen Partei kein konkretes Konzept präsentieren. Dies sei laut Stojanovic nicht seine Aufgabe, sondern die des Bürgermeisters.

So könne er weder eruieren, um welchen Betrag es sich dabei handle, noch um wie viele Anspruchsberechtigte infrage kämen. Für Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh) fehle daher ein vollständiger Antrag, über den abgestimmt werden kann. Auch Bürgermeister Thomas Ram (RAM) sei der Vorschlag von Stojanovic zu unrealistisch. Gemeinderat Erich Strauss (Liste Schuh) zweifelt grundsätzlich an der Umsetzbarkeit in finanzieller Hinsicht: „Die Gemeinde kann sich das sowieso nicht leisten“. Der Gemeinderat erkannte aber schon die Dringlichkeit des Antrags nicht an, so wurde darüber nicht abgestimmt.