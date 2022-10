Rannersdorfer JET-Tankstelle als Schlepper-Ziel

Die dank Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) berühmten „weißen Kastenwägen“ werden seit geraumer Zeit auch in Schwechat vermehrt wahrgenommen. Ein NÖN-Leser berichtet etwa von einem rumänischen Bus, den er an einem Freitagabend gegenüber dem ehemaligen Hort in Rannersdorf wahrgenommen hat und woraus augenscheinlich Personen im Schutz der Dunkelheit hätten aussteigen sollen. „Ich bin stehen geblieben, daraufhin gingen die Türen zu und der Bus fuhr mit Vollgas ‚Richtung JET-Tankstelle“, erzählt der Schwechater.

Die Tankstelle dürfte aufgrund der Nähe zur S1 überhaupt ein beliebter Zielort für Schlepperfahrten geworden sein. Auch im Bereich des Pelllendorfer Kafkateichs sollen illegal eingereiste Migranten bereits mehrmals von Schlepperfahrzeugen gebracht worden sein. Der Schwechater glaubt an eine hohe Dunkelziffer und nimmt einer erhöhte Sorge in der Bevölkerung wahr.

Bislang 238 Migranten in Schwechat aufgegriffen

Tatsächlich steigen die Aufgriffe von illegal eingereisten Migranten. So lagen die Zahlen bis Mitte Oktober bereits um rund 50 Prozent höher als im gesamten Vorjahr. Im Bezirk Bruck wurden laut Landespolizeidirektion NÖ (LPD) bisher etwa 1.400 illegal eingereiste Personen aufgegriffen, 238 davon in Schwechat. Eine NÖN-Anfrage zur Situation in der Region landete letztlich beim Bundeskriminalamt (BKA).

Sprecher Paul Eidenberger hält in einer Stellungnahme fest, dass Schlepperei eine „professionelle und strukturierte organisierte Kriminalität und eine der Haupteinnahmequellen für diese kriminellen Organisationen“ ist. Hintermänner würden aus dem Ausland agieren, die heimische Polizei habe „keine direkte Handhabe“. Schlepper, sprich die Fahrzeuglenker, wären nur das unterste Glied der Kette. Das BKA vernetzte sich jedoch international – allen voran mit Kollegen am Balkan – gegen diese Organisationen.

Schnelle Fluchtmöglichkeit

Dass sich Schwechat als besonderer Hotspot für Schlepperfahrten herauskristallisiert, sieht man beim Bundeskriminalamt nicht so. „Tatsächlich ist die Lage so, dass wir entlang des hochrangigen Straßennetzes in Niederösterreich und dem Burgenland einen Hot-Spot nach dem anderen als solchen bezeichnen könnten“, erklärt Eidenberger und bestätigt aber auch die Rannersdorfer JET-Tankstelle als solchen. Ausschlaggebend sei vor allem die schnelle Fluchtmöglichkeit über die Autobahn.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.