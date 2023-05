Land NÖ genehmigt Aufschub für „Dritte Piste“ am Flughafen Schwechat

Die zuständige Behörde der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), in diesem Fall die NÖ Landesregierung, hat nun doch recht rasch eine Entscheidung getroffen. Letztlich hätte man sechs Monate Zeit gehabt, um den Antrag auf Fristverlängerung für die „Dritte Piste“ am Flughafen Schwechat zu prüfen. Doch nur zwei Wochen nach dem Antrag wurde der Bescheid mit 26. Mai genehmigt, wie der Airport am Pfingstmontag in einer Aussendung bekanntgibt. Damit hat die UVP-Behörde dem Flughafen nun bis 30. Juni 2033 einen Aufschub zur Fertigstellung der ersten Bauphase gewährt.

Bislang wäre die Frist dafür mit Ende dieses Jahres ausgelaufen. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Erstbescheid für die Genehmigung der zusätzlichen Start- und Landebahn bereits mit Juli 2012 veröffentlicht wurde und mit ihm auch gewisse Fristen verbunden sind. Aufgrund zahlreicher Einsprüche gegen das Milliarden-Projekt kam es jedoch erst im Februar 2020 zu einem höchstgerichtlichen Letztentscheid, unmittelbar danach sorgte die Corona-Pandemie für ein „Grounding“ der gesamten Luftfahrtbranche.

Flughafen sieht Bedarf für „Dritte Piste“ gegeben

Diese beiden Umstände waren es auch, die den Flughafen veranlasst haben, um einen Aufschub anzusuchen. „Die Fristerstreckung ermöglicht es dem Flughafen Wien, den Bauzeitraum für die 3. Piste entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Flugzahlen sowie der Wirtschaftlichkeit zu planen, wobei heute noch kein konkreter Zeitpunkt für den Baubeginn angegeben werden kann“, heißt es in der Mitteilung. Nachsatz: Man werden das Projekt jedoch „mit Nachdruck“ weiterverfolgen.

So habe ein Gutachten ergeben, dass der mittel- bis langfristige Bedarf einer weiteren Piste am Schwechater Flughafen gegeben ist. Heuer erwartet man etwa 75 Prozent der Starts und Landungen sowie mehr als 80 Prozent an Passagieren im Vergleich zum Rekordjahr 2019. Würden sich diese Zahlen wie vor der Pandemie weiterentwickeln, brauche man die „Dritte Piste“, argumentiert der Airport.

Flughafen Schwechat „Dritte Piste“: Gegner fordern Neustart für Genehmigungsverfahren

