Rotes Kreuz feiert Dachgleiche bei Neubau in Schwechat

Die alte Fahrzeughalle musste bereits dem künftigen Verwaltungsgebäude weichen. Sobald dieses fertig ist, erfolgt der Umzug in den Neubau und anstelle des derzeitigen Bürokomplexes entsteht eine große Garage. Läuft weiterhin alles nach Plan, dann soll das Mega-Projekt direkt an der Bruck-Hainburgerstraße im Sommer 2024 beendet sein. Vor wenigen Tagen wurde jedoch erst einmal die Dachgleiche des neuen Verwaltungsgebäudes des zukünftigen Bezirksstelle gefeiert. Gebaut wird während des laufenden Betriebs seit Oktober, die ersten Planungen gab es aber bereits 2016.

Doch ein Projekt mit einem Finanzierungsbedarf von 10,6 Millionen Euro entsteht eben nicht über Nacht. Schon gar nicht, wenn das Rote Kreuz Schwechat einen erheblichen Betrag selbst stemmen muss. Denn während man sich für die Errichtung des Bereichs für den Rettungsdienst auf Zuschüsse durch Land und Gemeinden des betreuten Rettungsgebiets verlassen kann, müssen zum Beispiel Räumlichkeiten für die Gesundheits- und Sozialen Dienste selbst finanziert werden. Somit bleibt dem Roten Kreuz immerhin das Abdecken von mehr als sechs Millionen Euro aus Eigenmitteln.

Bei der Gleichenfeier: Markus Palkowitz, Roman Stachelberger, Michael Kirschka, Ernst Wendl, Gregor Eibner, Thomas Schwab, Karin Baier, Otto Auer, Jürgen Maschl, Ulrike Königsberger-Ludwig, Robert Szekely, Günther Niemeck, Peter Suchanek, Josef Schmoll, Kurt Wimmer und Christian Habisohn. Foto: Daniela Angetter

Zusätzlich kann sich die Blaulichtorganisation über eine Subvention durch den Fonds zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Region rund um den Flughafen Wien, kurz Umweltfonds genannt, freuen. Allerdings sind auch Spenden aus der Bevölkerung durchaus willkommen (Infos siehe unten). Notwendig wurde das Vorhaben in erster Linie durch die veraltete Infrastruktur in allen Bereichen des 1962 errichteten Altbaus. So war die bereits abgerissene Garage viel zu klein, aber auch für die Anforderungen im Bereich der Gesundheits- und Sozialen Dienste fehlte der Platz.

Wärmepumpe und Photovoltaikanlage

Darüber hinaus stieg die Zahl der Mitarbeiter auf mittlerweile rund 800 an. Künftig werden dem Schwechater Roten Kreuz 2.400 m² Fläche zur Verfügung stehen - etwa in Form von großzügig angelegten Lehrsäle, eines Jugendraums für die fünf bestehenden Gruppen oder bequeme Schlaf- und Aufenthaltsräume für die diensthabenden Rettungsteams. Ebenfalls vorgesehen sind ausreichende Kühlmöglichkeiten für Waren der Team Österreich Tafeln, die in Fischamend, Ebergassing, Himberg und Mannersdorf betrieben werden.

Aufgrund dessen wird mit dem Neubau auch ein „modernes Kühl- und Heizsystem mit Wärmepumpen installiert“, wie Pressesprecherin Daniela Angetter betont. Zudem wird am Dach eine Photovoltaikanlage montiert. Ein Dank für den bisher optimalen Bauverlauf ergehe daher allen voran an die Planungsfirma „Zieritz Partner“, das ausführende Bauunternehmen „Sandler Bau“ und den Geschäftsführer der Errichtungs GmbH des Roten Kreuzes, Gregor Eibner, der das Projekt managt.

Spendenkonto:Rotes Kreuz SchwechatBank: Raiffeisenbank Region SchwechatIBAN: AT12 3282 3002 0000 0828Kennwort: Neubau