Baustart steht bevor: Aus altem Feuerwehrhaus wird das Musikheim

Seit vielen Jahren bestehe der Wunsch seitens des Musikvereins nach einem eigenen Proberaum, wie Vereinsobmann Alfred Pinter erzählt. Und ebendieser soll nun Realität werden. Der diesbezügliche Grundsatzbeschluss des Gemeinderates wurde bereits im Vorjahr einstimmig gefällt. Vergangenen Donnerstag konnten sich Interessierte ein erstes Bild davon machen, wie das neue Vereinshaus künftig aussehen soll. Und ein Platzkonzert des Musikvereins gab es obendrauf.

Geplant ist, dass die Garage, in der zuletzt noch Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes stationiert waren, zum großen Proberaum wird. Dafür werden die Wände entsprechend gedämmt um eine bestmögliche Akustik zu gewährleisten. Regale und verschließbare Schränke in den Ecken des Raumes dienen künftig der Aufbewahrung von Notenständern und Co. Außerdem wird der Proberaum vergrößert, indem der alte Schlafraum der Rot Kreuz-Außenstelle abgerissen wird.

Weitere bauliche Maßnahmen sind etwa die Erweiterung der Sanitäranlagen und die Errichtung eines Windfangs beziehungsweise einer Überdachung am Vorplatz des Gebäudes. Über dem Eingang wird der Schriftzug „Musikverein Moosbrunn“ angebracht. Nicht verändert wird der Gemeinschaftsraum samt Küche, auch der kleine Innenhof wird bestehen bleiben. „Vor zwei Wochen ist unser Kapellmeister Peter Kreuz zu mir gekommen und hat gemeint, ob wir nicht ein Grätzlkonzert veranstalten wollen und das ganze mit einer Spendenaktion kombinieren“, erzählt Pinter.

Und diese Spendenaktion gestaltet sich wie folgt: Mit Holzbausteinen soll das Gemeindewappen nachgebildet werden. Jeder dieser Bausteine kann für einen Preis von 25 Euro erworben und anschließend in das Wappen eingesetzt werden. „Natürlich kann man auch gerne mehr Steine kaufen als in das Wappen passen“, meint Pinter augenzwinkernd. Das Wappen solle dann nach Fertigstellung der Umbauarbeiten einen prominenten Platz im neu geschaffenen Musikerheim bekommen. Und wer möchte, könne sich als Unterstützer auf einer Tafel verewigen lassen, welche ebenso im Vereinshaus Platz finden soll.

Die Arbeiten starten bereits diese Woche und sollen im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 240.000 Euro.