Parndorf: Dieb öffnete fremde Autos

Der Kriminaldienst Parndorf hatte ganze Arbeit geleistet: Videoaufnahmen vom Parkplatz beim Outletcenter Parndorf wurden sichergestellt und ausgewertet, ebenso das Video aus einer Dash-Cam in einem der betroffenen Fahrzeuge. Schließlich konnte ein Verdächtiger ausgeforscht und angeklagt werden.

Dieser 59-jährige Wiener behauptete aber stur, er sei zum Tatzeitpunkt mit Grippe im Bett gelegen.

Am 22. Dezember 2022 hatten vier Autobesitzer Manipulationen an den Sperrvorrichtungen ihrer Fahrzeuge angezeigt.

Funksignal beim Verriegeln abgefangen

Offensichtlich hatte ein Einbrecher einen sogenannten Code-Grabber benützt. Mit diesem wird das Funksignal beim Verriegeln des Autos abgefangen. Das Auto wird normal versperrt und vom Täter danach mit Hilfe des illegalen Geräts geöffnet.

Videoaufnahmen vom Parkplatz beim Outletcenter zeigen, wie ein Mann sich einem geparkten Ford nähert. „Man sieht kurz, wie der rechte Blinker leuchtet. Er steigt bei der Beifahrertüre ein, geht danach zum Kofferraum und nimmt ein Sackerl heraus.“

Am 24. Dezember 2022 fuhr der Wiener zum Rastplatz Rannersdorf an der Schnellstraße S1. Was dort passierte, hielt die Dash-Cam im Inneren eines Skoda fest.

Polizei wertete Videoaufnahmen aus

Die Videoaufnahmen konnten von der Polizei sichergestellt werden und wurden im Gerichtssaal gezeigt.

Der Täter ist aus unmittelbarer Nähe zu erkennen. Zweimal verschafft er sich Zutritt zum Auto, nimmt Gegenstände heraus und legt dann eine Tasche wieder hinein.

„Sind Sie das?“, fragte Richterin Karin Lückl den Angeklagten.

„Er schaut ein bisschen aus wie ich“

„Er schaut ein bisschen aus wie ich“, gab dieser zu. Allerdings glaube er nicht, der Mann auf den Videoaufnahmen zu sein. Er sei zum Zeitpunkt der Aufnahmen mit Grippe im Bett gelegen.

„Man sieht den Leberfleck auf der Wange“, wies die Richterin auf ein Erkennungsmerkmal hin. „Ich bin das nicht“, behauptete der Angeklagte weiterhin.

Auch seiner 54-jährigen Gattin wurde das Video gezeigt. „Ich bin der Meinung, das ist Ihr Mann“, hielt der Staatsanwalt ihr vor. „Ich weiß es nicht“, erwiderte die Frau. Einen Leberfleck, wie er an der Wange des Verdächtigen zu erkennen war, „haben viele Leute“, sagte sie.

„Wie lange sind Sie schon zusammen?“, fragte Richterin Karin Lückl. „36 Jahre“, antwortete die Ehefrau des Angeklagten.

„Ist es auszuschließen, dass Ihr Mann an diesem Tag wegfuhr?“, fragte die Richterin. „Mit 40 Grad Fieber?“, fragte die Zeugin zurück.

Bargeld im Ausmaß von 1.600 Euro gestohlen

Am Rastplatz Rannersdorf wurden aus dem geöffneten Auto zirka 1.000 Euro und 600 bis 700 Euro in polnischer Währung gestohlen.

Über das Kennzeichen jenes Mercedes, mit dem der Angeklagte nach Parndorf gefahren war, konnte dieser identifiziert werden. Der Wiener behauptete, das Auto erst im Mai 2023 gekauft zu haben.

„In Parndorf war ich schon fünf, sechs Jahre nicht mehr“, blieb der Angeklagte bei seiner leugnenden Verantwortung.

Urteil: Zehn Monate Haft auf Bewährung

Er wurde zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. „Auf dem Video aus der Dash-Cam ist deutlich zu erkennen, dass Sie es waren“, begründete die Richterin das Urteil.

Überraschender Weise akzeptierte der Wiener nach Rücksprache mit seinem Anwalt dieses Urteil.