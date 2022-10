Mit den "Donau-Auen" der AUA nach London

Lange ist es her, dass man bei der AUA etwas zu feiern hatte. Am Dienstag aber wurde der Hangar am Flughafen Schwechat zur Eventfläche umgestaltet, als die Geschäftsführung der Fluglinie, gemeinsam mit Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) und rund 1.000 geladenen Mitarbeitern und Gästen, die Ankunft des neuen A320neo feierte.

Bereits am Tag danach war die Maschine wieder in der Luft. So ging es von Schwechat nach London-Heathrow, sämtliche 180 Sitze waren besetzt und der Flug damit ausgebucht. Die britische Hauptstadt wurde übrigens nicht ohne Grund gewählt, denn schon vor 65 Jahren hob die AUA unmittelbar nach ihrer Gründung zum Erstflug in die Metropole abhob.

Co-Pilot war Namensgeber

Firmenintern gilt der neue Airbus als Botschafter für einen nachhaltigeren Flugbetrieb. Nicht nur seine kerosinsparenden, sondern auch seine um bis zu 50 Prozent leiseren Triebwerke setzen hier neue Standards und sollen zukünftig helfen, Kosten und Umwelteinflüsse entsprechend zu reduzieren. Laut AUA können im Vergleich zum Vorgängermodell je nach Strecke bis zu 3.7000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Dies spiegelt sich auch bei der Namensgebung für das neue Flugzeug wider, nach einer firmeninternen Ausschreibung wurde das neue Flugzeug im Rahmen des Events auf den Namen „Donau-Auen“ getauft. Eingereicht hatte ihn A320-Copilot Timon-Niklas Grusetchi, dessen Idee aus insgesamt 280 Mitarbeiter-Vorschlägen ausgewählt wurde.

Bis zum Frühjahr weitere vier A320neo

Sichtlich erfreut über die Ankunft des Flugzeuges zeigte sich Austrian-Vorstandschefin Annette Mann in ihrer Ansprache am Flughafen Schwechat: „Es geht wieder aufwärts, wir sind wieder - fit to fly - und wachsen bis Frühjahr 2023 von aktuell 61 auf 65 Flugzeuge“.

Manns Vorstandskollege Michael Trestl freute sich über den Einsatz des umweltfreundlichen Flugzeuges: „Die Maschine wird im gesamten Streckennetz eingesetzt werden, jedoch im Besonderen dort, wo die Effizienz des Flugzeuges besonders zur Geltung kommt“.

