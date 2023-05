Pfarrer Richard Kager wechselt von Schwadorf nach Perchtoldsdorf

„Letztlich habe ich dann aber Ende März doch JA gesagt“, schreibt Richard Kager im aktuellen Schwadorfer Pfarrblatt. Doch der Abschied mit Ende August dürfte dem beliebten Pfarrer äußerst schwer fallen, wie auch die NÖN mehrfach vernommen hat. Kein Wunder, nannte der 54-jährige Geistliche doch die katholische Pfarre in der knapp 2.300-Einwohnergemeinde seit fast 19 Jahren sein Zuhause. Davor war Kager übrigens theologischer Assistent von Kardinal Christoph Schönborn.

Der Wiener Erzbischof hatte nun auch maßgeblich Anteil daran, dass Kager schlussendlich „Ja“ zur Perchtoldsdorf und Gießhübl gesagt hat. Denn wie der 54-Jährige in seinem Schreiben an die Schwadorfer Pfarrgemeinde festhält, sei der Wechsel ein „ausdrücklicher Wunsch“ Schönborns sowie des neuen Bischofsvikars Josef Grünwidl gewesen. Letzterer war bis zu seiner Berufung zum Leiter des Vikariat Süd (umfasst das gesamte Industrieviertel) im Jänner zuständiger Pfarrer für die beiden Gemeinden im Bezirk Mödling. Die Erzdiözese Wien hat den Kagers Wechsel auf NÖN-Anfrage bestätigt.

Vor 30 Jahren als Kaplan in Perchtoldsdorf

Kager ist vor allem Perchtoldsdorf nicht unbekannt, war er doch vor 30 Jahren dort ein Jahr lang als Diakon tätig. „Ich nehme mit Respekt und inzwischen auch einer gewissen Vorfreude die neue Aufgabe an“, schreibt er weiter. Zumal auch deshalb, da er die Pfarre „in sehr guter Erinnerung“ behalten hat. Für Schwadorf und den Pfarrverband Fischatal Nord - dazu gehören auch Fischamend, Enzersdorf und Klein-Neusiedl sowie Rauchenwarth - ist man seitens der Erzdiözese Wien derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger für Kager. Denn der 54-Jährige war dort als Pfarrer hauptverantwortlich für alle vier Kirchengemeinden.

Unterstützt wird er in Enzersdorf und Klein-Neusiedl von Pater Saviour Menachery sowie in Fischamend von Kaplan Josip Stankovic. Bislang blieb die Suche allerdings erfolglos. Wohl fix ist hingegen Kagers Nachfolger als Dechant im Dekanat Schwechat. Dieses Amt erbte Kager 2015 von dem nach Wien abgewanderten Gerald Gump, dessen Stellvertreter er war. Kagers aktueller Vize ist Gumps Nachfolger in Schwechat, Werner Pirkner. Er dürfte dem 54-Jährigen nun voraussichtlich im 16 Pfarren umfassenden Dekanat nachfolgen.

