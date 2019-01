Theaterdirektorin Manuela Seidl-Fischer und kaufmännischer Theaterleiter Daniel Truttmann verkünden mit Stolz den erfolgreichen Kartenverkauf dieser Saison. „Wir haben schon jetzt mehr Tickets für das Festival verkauft als beim Satirefestival 2018 insgesamt und auch letztes Jahr war schon ein sehr erfolgreiches Jahr!“, freut sich die Theaterdirektorin. Den Auftakt zum Festival 2019 machte Humoristin und Satirikerin Stefanie Sargnagel.

Die Satireabende mit Gery Seidl, Florian Scheuba, Pepi Hopf, Klaus Eckel, Joesi Prokopetz, Nadja Maleh , Angelika Niedetzky und Herbert Steinböck sind schon so gut wie ausverkauft.

Restkarten gibt es noch für: das Duo Uta Köbernick& Stefan Waghubinger (15. und 18. Jänner), Reinhard Nowak (19. Jänner), Christof Spörk (23. Jänner), das Musikspecial: Pure Water von GuGabriel (25. Jänner), die Dornrosen (26. & 27. Jänner), Alfred Aigelsreiters „Rückschau-dern 2018“ und für den Kabarettist Gunkl (31. Jänner).

Im Februar wirft Ludwig W. Müller einen satirischen Blick auf die Psyche (16. Februar), Kabarettist Reinhard Nowak und Musiker Roman Gregory lernen die Sprache der Jugend unter dem Motto „Too old to die young! (19. Februar) und die Tirolerin Tanja Ghetta bricht, gemeinsam mit ihrer Handpuppe, alle Tabus am 20. Februar.

Den Abschluss des Satirefestivals machen die Science Busters mit „Winter is coming: Die Wissenschaft von GOT“ am 21. Februar. Große Namen und neue Talente bietet das Schwechater Satirefestival 2019 der Region. Es zahlt sich aus dabei zu sein.