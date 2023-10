Mutmaßlicher Drogen-Streit in Schwechat eskaliert

Wilde Szenen dürften sich am Freitag gegen 2 Uhr früh in der Bruck-Hainburger Straße in Schwechat ereignet haben. am Gelände der Shell-Tankstelle soll es demnach zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein. Dabei dürfte ein 18-Jähriger ein Butterly-Messer, einer Art Klappmesser, gezückt haben und seinen Kontrahenten damit bedroht haben. Die Schwechater Polizei wurde vom Tankstellenpersonal gerufen, als die Beamten ankamen waren die mutmaßlichen Streithähne allerdings schon weg.

Die Ermittlungen wurden wegen gefährlicher Drohung jedenfalls umgehend aufgenommen, beide Beteiligten sind nach akribischen Erhebungsmaßnahmen mittlerweile ausgeforscht. Der 18-Jährige wurde angezeigt. Es wird vermutet, dass der mutmaßliche Streit seine Wurzeln in der Suchtmittelszene haben könnte. Bestätigt ist das aber NÖN-Informationen zur Folge allerdings noch nicht. Die Ermittlungen dazu laufen.