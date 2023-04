Fischamender Stadtchor probt ab sofort im Nachbarort

Seit 2006 ist Siegmar Dominik Obmann des Vereins und muss feststellen: „Wir haben derzeit viel zu wenig Mitglieder. Wenn wirklich alle kommen, bestehen wir aus sieben Leuten maximal, wobei zwei aktuell verhindert sind“. Um vernünftig proben zu können, sei also eine vorläufige Zusammenarbeit mit dem Chor Pro Musica aus Haslau-Maria Ellend nötig gewesen. Seit Anfang März besteht diese Kooperation, da Maria Ellend nach einem Chorleiter sucht, den Fischamend stellen kann. Gerade bei dieser Position besteht Personalmangel sowie auch bei der Folgegeneration: „Es wird immer schwerer, junge Menschen für den Chorgesang zu begeistern, nicht nur in Fischamend. Dies wäre uns aber besonders wichtig, da sich die derzeitigen Mitglieder schon im mittleren bis gehobenen Alter befinden“, erklärt der 83-jährige Pensionist (Bei Interesse, siehe Infobox).

Selbst ist er seit 1990 aktives Mitglied und übernahm die Obmann-Rolle von der zuletzt altersbedingt zurückgetretenen Mitgründerin, Christine Ferchenbauer. Diese habe die Gesangsgruppe 1989 ins Leben gerufen und ist seit 2006 Ehrenobfrau. Mit ihr verabschiedete sich auch die Kassiererin, Ulrike Toth, welche seit 2000 Mitglied war und ihre Funktion ein Jahrzehnt ausübte. So wurde den beiden Damen von Bürgermeister Thomas Ram (RAM) eine Ehrenurkunde im Rahmen einer kleinen Feier verliehen. Auch Gemeindepfarrer Josip Stankovic und Vera Riegele, Obfrau des Leitha-Sängerkreises dankten dem Sänger-Duo für ihren klangvollen Beitrag bei unzähligen Auftritten in der Region.

Gründerin Christine Ferchenbauer hört auf

„Mit einem Wort, ich kann nicht mehr singen. Das war ein schleichender Prozess, der mit dem Alter kam“, erklärt Gründerin des Stadtchors, Christine Ferchenbauer und erläutert die Motivation der Gründung: „Anfangs waren wir ein Kirchenchor, dort singt man Lieder, die auch gut und schön sind, aber man will auch hin und wieder etwas Anderes singen“. Zuerst wurden noch in der Kirche Volkslieder gesungen, nach einer Zeit wendete sich Ferchenbauer an die damalige Chorleiterin und schlug vor, einen Stadtchor zu gründen. Auf die Worte folgten Taten und mit 14 Personen im Wohnzimmer von Ferchenbauer gestartet. „Da wurde es platztechnisch schwierig, ich hatte nicht einmal genügend Stühle im Haus“ lässt Ferchenbauer Revue passieren.

Zur Hochzeit verzeichnete der Stadtchor etwa 32 Mitglieder, die meisten Neumitglieder seien nach einem Auftritt im Rostigen Anker auf den Stadtchor aufmerksam geworden. Danach pendelte sich die Mitgliederzahl auf 26 ein, bis sie nach und nach durch altersbedingte Austritte schrumpfte. Als aktives Mitglied wird Ferchenbauer den Stadtchor nicht mehr unterstützen können, doch ihren Beitrag leisten, wo es geht. So hat sie seit der Anfangszeit die Tätigkeiten der Gesangsgruppe aufgezeichnet, wobei die letzten Jahre noch fertiggestellt werden müssen. Die niedergeschrieben Historie des Stadtchors soll dann dem derzeitigen Obmann, Siegmar Dominik übergeben werden, damit sei für Ferchenbauer das Projekt abgeschlossen.

Nicht der erste Ortswechsel für den Stadtchor

Ein Standortwechsel ist für die Gesangsgruppe nichts Neues: Der 1989 frisch gegründete Chor probte zunächst im Wohnzimmer von Ferchenbauer, danach übersiedelte die Gruppe in das Konferenzzimmer der Volksschule, wofür sich der kürzlich verstorbene Bürgermeister außer Dienst, Johann Besin (SPÖ) einsetzte. Aus datenschutzrechtlichen Gründen musste in das Volksheim verlegt werden, die Betriebskosten tilgte die Stadt. Mit Aufkommen der Corona-Krise und folgender Errichtung der Test-Straße wurde der Stadtchor erneut zum Umzug gezwungen. Bis vor Kurzem stellte das Pfarrhaus Fischamend noch Räumlichkeiten zur Verfügung, bis die Kooperation mit Haslau-Maria Ellend einen weiteren Standortwechsel bedingte. Bis auf Weiteres proben die maximal sieben Chormitglieder jeden Dienstag in der Nachbargemeinde.

