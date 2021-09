Für ein Großaufgebot an Polizei sorgte am Montagmorgen eine Bombendrohung in der Schwechater Mittelschule Frauenfeld. Es wurden alle entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Bombe wurde letztendlich keine gefunden.

Nähere Informationen zum Hintergrund der Bombendrohung könne man derzeit noch nicht bekanntgeben, heißt es beim Stadtpolizeikommando auf NÖN-Anfrage, da die Ermittlungen noch laufen.