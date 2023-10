Halbzeit bei Mega-Schulbauprojekt in Schwechat

Bis zum nächsten Sommer muss das Mega-Projekt fertig sein. Denn mit September 2024 werden die Schülerinnen und Schüler der Sport-Mittelschule zurück in die Schmidgasse übersiedeln. Während des groß angelegten Ausbaus sowie der Sanierung des Bestandsgebäude werden die Kinder und Jugendlichen in der ehemaligen Rannersdorfer Volksschule sowie der neuen Volksschule am Frauenfeld unterrichtet. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, in der Vorwoche konnte nun die Dachgleiche gefeiert werden.

Die Stadtgemeinde Schwechat hat als Totalunternehmer für das 20 Millionen Euro schwere Mega-Projekt den Baukonzern Östu-Stettin beauftragt. Mit ihren Partnerfirmen werden mit der Fertigstellung zwölf Klassenräume, dazugehörige Sonderunterrichtsräume, zwei Turnsäle, vier Gruppenräume für die Nachmittagsbetreuung und einen Speisesaal mit Küche zur Verfügung stehen. Teil des Vorhabens sind auch eine Wärmepumpen-Heizung, eine begrünte Fassade auf der Südseite oder eine Photovoltaikanlage.

Bauleiter Christian Kappel von der Baufirma Östu-Stettin führte Bürgermeisterin Karin Baier und Baustadtrat Simon Jahn durch das Schulgebäude. Foto: Stadtgemeinde Schwechat

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) und Baustadtrat Simon Jahn (Grüne) ließen sich anlässlich der Gleichenfeier durch die Baustelle führen. „Diese umfassende Sanierung und Erweiterung reflektiert unser Engagement für erstklassige Bildung und Nachhaltigkeit. Es ist ein Zeugnis dafür, wie sehr wir Wert auf die Zukunft unserer Jugend und unseres Planeten legen“, hält die Stadtchefin fest.

Und Jahn ergänzt: „Die technischen und ökologischen Aspekte dieses Projekts sind beispielhaft. Von der Energieeffizienz bis zur Ressourcennutzung zeigt diese Schule, wie moderne Bildungseinrichtungen heute aussehen sollten.“