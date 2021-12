100 Millionen Euro für eine neue Anlage in Fischamend

Mit dem Arzneimittel Pegasys wird chronische Hepatitis B und C behandelt. Dieses Medikament basiert auf dem Wirkstoff Peginterferon alfa 2a. Ab 2024 soll dieser Wirkstoff in der Stadtgemeinde produziert werden. Das Unternehmen Loba Feinchemie plant, am Standort in der Fehrgasse ein modernes Biotech-Center zu errichten, das diese Produktion ermöglicht. Damit wird das Produktionsportfolio in Richtung Biotechnologie erweitert.

Auf einer 14.000 Quadratmeter großen Fläche soll die für die Produktion von Peginterferon alfa 2a notwendige Infrastruktur geschaffen werden. Neben einer biotechnologischen Produktionsanlage sind auch ein Analyselabor sowie Büroräumlichkeiten vorgesehen. 100 Millionen Euro investiert die Loba Feinchemie in dieses Biotech-Center. Zunächst wird in diesem der Wirkstoff Peginterferon alfa 2a für das österreichisch-schweizerische Pharmaunternehmen „pharma&“ produziert. Dieses hat die weltweiten Rechte über das Medikament Pegasys erworben. Langfristig gesehen will die Loba Feinchemie im neuen Biotech-Center aber nicht nur den Wirkstoff zur Bekämpfung von Hepatitis B und C produzieren, sondern auch andere Arzneimittel, so das Unternehmen.

Prozesse laufen völlig automatisch ab

Für den Aufbau der Produktionsinfrastruktur hat das Unternehmen nicht viel Zeit. Um die weltweite Versorgung mit Peginterferon alfa 2a sicherzustellen, muss bereits ab 2025 ausreichend Wirkstoff in Fischamend produziert werden. Die Inbetriebnahme ist für Jänner 2023 geplant. Neben dem Zeitdruck stellen auch die Zusammenarbeit vieler Projektpartner sowie Engpässe in der Lieferkette durch Rohstoffknappheit eine Herausforderung für die Umsetzung des Projekts dar. Darauf will die Loba Feinchemie nicht nur mit bewährten Methoden, sondern auch mit neuen Digitalisierungsstrategien und erfahrenen Projektpartnern reagieren.

Die Produktion soll im August 2024 aufgenommen werden. Dabei spielen digitale Innovationen eine zentrale Rolle, denn die Anlage wird komplett automatisch gesteuert werden. Das bedeutet, dass von der Rohstoffeinbringung bis hin zum fertigen Produkt alles automatisch abläuft. „Diese weltweit erste digitale Prozessanlage setzt einen Meilenstein für die Zukunft im Anlagenbetrieb, in der Wartung, Instandhaltung und Weiterentwicklung“, ist man sich bei der Loba Feinchemie sicher.

Auch wenn der Produktionsprozess automatisch abläuft, geht die Erweiterung auch mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze einher. Bis zu 50 neue, hochqualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen aufgenommen werden. Durch weitere Produktentwicklungen könnte der Bedarf an Arbeitskräften in Zukunft weiter steigen.