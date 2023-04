Umbau der Himberger Kläranlage nimmt erste Züge an

Die Himberger Kläranlage muss saniert werden. Zumindest wenn es nach der Wasserrechtsbehörde Bruck an der Leitha geht. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass die Anlage an den momentanten Stand der Technik angepasst wird. „Unter Beiziehung eines Ziviltechnikers, Vertretern der Marktgemeinde Himberg sowie den Sachverständigen der NÖ Landesregierung fanden mit der zuständigen Juristin der Wasserrechtsbehörde Gespräche über die Adaptierung der Abwasserbeseitigungsanlage statt, wo auch ein realistischer Zeitplan ausgearbeitet wurde“, erläutert Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). In der letzten Sitzung des Gemeinderates wurde nun auch die Vergabe entsprechender Aufträge an Baufirmen und Dienstleister einstimmig beschlossen.

Die Erd- und Baumeisterarbeiten werden von der Firma HABAU Hoch- und Tiefbau Ges.m.b.H übernommen. Das Auftragsvolumen beträgt hier 1,7 Millionen Euro. Für die Bereitstellung der EMSR-Ausrüstung, also der elektronischen Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, die für den Betrieb der Anlage essenziell ist, wird die GWT Gesellschaft für Wasser- und Wärmetechnik GmbH herangezogen. Etwas über 530.000 Euro kostet dieser Punkt. Für die maschinelle Ausstattung ist die Firma Mischtechnik – Hoffmann & Partner GmbH zuständig. Die diesbezüglichen Kosten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro. Wie Bürgermeister Wendl sagt, seien die Vergaben bereits von den zuständigen Abteilungen des Landes Niederösterreich geprüft und genehmigt worden. Die Baueinleitung mit den Auftragnehmern der einzelnen Gewerke erfolge in den nächsten Wochen.

Einige Anpassungen sind notwendig

Der Umbau sieht die Errichtung eines neuen Belebungsbeckens und zweier neuer Nachklärbecken mit einem Gesamtvolumen von 2.900 Kubikmetern vor. Parallel dazu wird die bestehende Anlage umgebaut, adaptiert und der Wasserspiegel erhöht. Außerdem muss eine neue Halle für die erforderlichen neuen Gebläse zur Belüftung der Becken errichtet werden. Das mehr als 40 Jahre alte Betriebsgebäudes soll saniert und mit einer Wärmedämmung versehen werden.

Für die Erweiterung der Kläranlage behiehungsweise den Umbau ist im Budget der nächsten zwei Jahre eine Summe in der Höhe von 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Die geplanten Errichtungskosten vor etwa zwei Jahren lagen bei 3 Millionen Euro, doch durch die Teuerung der Baupreise sind diese bis zur Auftragsvergabe um 500.000 Euro gestiegen. Der Baubeginn soll noch heuer erfolgen, die Bauzeit wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2025 erstrecken. „Damit die kommunalen Abwässer auch zukünftig ordnungsgemäß mechanisch, biologisch und chemisch gereinigt werden, ist der Ausbau unserer Kläranlage erforderlich. Dies ist auch ein wesentlicher Beitrag an unsere Umwelt, damit hervorragend gereinigtes Wasser wieder in die Bäche rückgeführt wird,“ so Wendl.

