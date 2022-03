Bäuerinnen geben Ausblick auf „AckerKultour“ 2.0

Anlässlich des Internationalen Frauentages veranstalteten die Schwechater Bäuerinnen im Festsaal einen Abend mit Vorträgen, Interviews und Informationen über Projekte in diesem Jahr.

Unter anderem war Frauenministerin Susanne Raab, die Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck (beide ÖVP) sowie die Chefredakteurin des Magazins „Welt der Frauen“ Susanne Kronberger zu Gast. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bäuerinnen mit prominenten Gästen eine Veranstaltung in Moosbrunn abhalten, betont Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP): „Es ist bereits eine schöne Tradition, dass die Bäuerinnen hier im Festsaal ihren Tag der Frauen abhalten.“

Am Programm stand mitunter ein Blick auf die Veranstaltungen in diesem Jahr, die die Bäuerinnen planen. Ein Highlight ist in diesem Jahr besonders die „AckerKultour“, die bereits im letzten Jahr auf den Äckern in Gramatneusiedl stattgefunden hat. Heuer soll der landwirtschaftliche Pfad, der Einblick in die Bewirtschaftung der Felder gibt, in Wienerherberg stattfinden, erklärt Gebietsbäuerin Margit Kitzweger-Gall: „Am 22. Mai werden wir wie letztes Jahr unsere ‚AckerKultour‘ eröffnen.“

Den Schlusspunkt im Festsaal machte eine Trachtenmodenschau, bei der mit Musikbegleitung verschiedene Trachten-Looks vorgestellt wurden.

