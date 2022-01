Moosbrunn: Claudia Höller ist neue Volksschul-Direktorin

Es ist und wird noch ein Jahr der Veränderungen in Moosbrunn. Zumindest was die örtliche Volksschule betrifft. Der Neu- und Zubau am Schulgebäude soll mit September abgeschlossen sein. Bis dahin werden die Kinder im Ort verteilt unterrichtet. Mit Jänner bereits abgeschlossen ist hingegen die personelle Neuausrichtung.

Nach der Pensionierung von Direktorin Brigitte Stefl mit Anfang November war die Position der Schulleitung vakant. Mit Claudia Höller wurde der offene Posten nun intern nachbesetzt. Die Neo-Direktorin kam vor 24 Jahren der Liebe wegen nach Moosbrunn. Sie war schon bisher als Lehrerin in der Volksschule tätig, derzeit unterrichtet sie die 4a. Nun übernimmt Höller zusätzlich die Gesamtleitung.

Bürgermeister freut sich auf Zusammenarbeit

"Ich möchte unsere Schule als einen Ort des Wohlfühlens, des Miteinanders, der Geborgenheit und der Kreativität sowie der individuellen Förderung und Stärkung gestalten, um unsere jungen Moosbrunnerinnen und Moosbrunner auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten", gibt sie die Richtung vor.

Auf Gemeindeseite freut man sich über Höllers Bestellung. "Ich gratuliere unserer neuen Schulleiterin von ganzem Herzen zu ihrer neuen Aufgabe, freue mich sehr über diese Entscheidung und auf eine gute Zusammenarbeit", lässt Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) wissen. Die neue Direktron

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren