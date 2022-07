Ein Holzhaus für die Gesundheit

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Das Gesundheitszentrum, das in der Hauptstraße 75 errichtet werden soll, nimmt langsam Form an. Zumindest am Papier. Denn nun steht der Architekt des rund 1.000 m² großen Gebäudes fest. Laurenz Vogel aus Kirchberg am Wagram (Bez. Tulln) überzeugte die eingesetzte Expertenjury mit seiner Holzkonstruktion am meisten. „Das Siegerprojekt fügt sich laut Juryentscheidung gut in die dörfliche Struktur und das Ortsbild ein“, erklärt Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP).

Im Vorfeld des Wettbewerbs wurde exakt ausgearbeitet, was genau am Standort entstehen soll. Dabei holte sich die Gemeinde Rat von den bereits fix in das Gesundheitszentrum einziehenden Ärzten, dem Allgemeinmediziner Clemens Regner und Zahnarzt Reza Naderi. Sechs Architekturbüros hatten sich am Wettbewerb beteiligt. Die nächsten Projektschritte beinhalten eine genaue Kostenerhebung und Verhandlungen zur Finanzierung.

Apotheke als Teil des Projekts vom Tisch

Neben den Ordinationen für Regner und Naderi sollen in der Hauptstraße 75 noch eine Frauenarzt- sowie eine Physiotherapie-Praxis Platz finden. Fix vom Tisch ist jedoch eine Apotheke. Noch vor drei Jahren bemühte sich die Gemeindeführung um Ortschef Frühling mit Pharmazeut Norbert Meixner, eine Filiale der Ebergassinger Schlossapotheke im Ort zu eröffnen. Die scheiterte jedoch am Einspruch der Apotheke in Gramatneusiedl.

Für das Projekt wird die Gemeinde voraussichtlich rund 2,8 Millionen Euro in die Hand nehmen. Der Bauabschluss soll 2024 stattfinden und das Gesundheitszentrum wird damit bereits der Bevölkerung in zwei Jahren mit seinen vier Praxen zur Verfügung stehen.

