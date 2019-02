Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt .

Eine 43-jährige Fußgängerin ist am Dienstagabend in Moosbrunn im Bezirk Bruck an der Leitha von einem Pkw erfasst worden. Die Frau wurde vom 33 Jahre alten Lenker aus dem Bezirk Mödling beim Überqueren der Fahrbahn übersehen, berichtete die Polizei am Mittwoch.