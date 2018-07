Seit Ende Juni sind die beiden Sparkasse-Filialen Moosbrunn und Ebergassing in einer gebündelt (die NÖN berichtete). Sämtliche Geschäfte werden ab sofort in Ebergassing abgewickelt, auch die Mitarbeiter sind übersiedelt. Die Filiale in Moosbrunn steht damit leer.

Geht es nach der Gemeinde, soll das aber nicht lange so bleiben: In der letzten Gemeinderatssitzung machten die Mandatare deutlich, dass sie wieder einen Bankomaten in die Gemeinde holen wollen – und zwar am besten am Standort der ehemaligen Sparkassen-Filiale. Konkret wurden zwei Verträge dafür beschlossen – einer mit Payment Services Austria (PSA), die Geldautomaten betreiben, und einer mit der Firma Lehner, in deren Besitz sich das Gebäude befindet. „Die Firma Lehner ist damit einverstanden, dass wir in der ehemaligen Filiale wieder einen Bankomaten aufstellen. Ein Mietvertrag wurde beschlossen“, erzählt VP-Bürgermeister Gerhard Hauser. Insofern sei das Projekt derzeit voll auf Schiene.

"Das Raumkonzept muss geändert werden"

Für die Umbauarbeiten, die an dem Gebäude notwendig sein werden, wird die Gemeinde selbst aufkommen. „Das Raumkonzept muss geändert werden. Zudem muss in eine Wand ein Loch gemacht werden“, so Hauser. Der Bankomat soll nämlich von der Straße aus bedient werden können. Aufgefüllt muss er allerdings über einen Raum im Inneren des Gebäudes werden. „Nur so ist die benötigte Sicherheit beim Auffüllen des Bankomats gewährleistet“, erklärt der Bürgermeister.

Immerhin ist die Gemeinde, was die Sicherheit ihrer Bank-Filialen betrifft, leidgeprüft: Die ehemalige Sparkassen-Filiale war im Oktober des vergangenen Jahres überfallen worden, vor rund einem Monat wurde dann auch noch der Bankomat aus dem Foyer des Gebäudes gestohlen.