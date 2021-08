Die Impfungen gegen das Coronavirus schreiten voran und versprechen eine baldige Wiederkehr zur alten Normalität. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Moosbrunn dazu entschieden, sich am Impffortschritt zu beteiligen, erklärt Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP): „Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen, dabei mitzuhelfen und veranstaltet daher am 14. August eine Covid-Impfaktion im Moosbrunner Festsaal.“

Insgesamt hundert Impfdosen werden am Samstag zur Verfügung stehen, die schließlich verimpft werden können.

Von der Gemeinde wird dafür ein Arzt und entsprechendes Personal organisiert. Bislang war das spontane Impfen ohne Termin nur in größeren Städten möglich, deshalb ist die Freude bei Ortschef Frühling besonders groß: „Wir freuen uns, dass wir uns hier beteiligen können und einen Beitrag leisten.“

Jeder ab dem 12. Lebensjahr, der noch keine Impfung erhalten hat, kann sich kostenlos im Festsaal ohne Anmeldung impfen lassen. Die Aktion findet am Samstag von 13 bis 16 Uhr statt und gilt nicht nur für die Moosbrunner Bevölkerung, sondern auch für alle Impfwilligen außerhalb der Gemeinde. Die zweite Teilimpfung erfolgt am 4. September zu den selben Uhrzeiten. Benötigt wird bloß die E-Card, ein gültiges Personaldokument und der Impfpass, falls einer vorhanden ist. „Die Aktion soll dazu beitragen, die Pandemie weiter einzuschränken. Geimpft wird mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer“, betont Frühling.