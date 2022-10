Musikheim wird Realität

„Der Musikverein ist eine Säule der Ortschaft. Bei den Mitgliedern besteht seit vielen Jahren der Wunsch nach einem eigenen Proberaum“, weiß Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP). Im kommenden Jahr soll es soweit sein, aus der Rot-Kreuz-Außenstelle im alten Feuerwehrhaus wird dann ein Musikerheim werden.

Im Gemeinderat wurde zumindest einmal der Grundsatzbeschluss einstimmig verabschiedet. Der Ortschef stellt einen Budgetrahmen von rund 250.000 Euro in Aussicht, erste Kostenschätzungen für den Umbau belaufen sich auf etwa 237.000 Euro. Frühling hofft aber auch auf Unterstützung durch das Land, das Antragsformular für eine Förderung über 100.000 Euro hat er einmal abgeschickt. „Zugesagt ist da aber noch nichts“, gibt er offen zu. Ein akustisches Gutachten im Vorfeld hat jedenfalls gezeigt, dass die Fahrzeughalle als Proberaum geeignet ist.

Hin- und Herräumen braucht es nicht mehr

Nun geht es an die Detailplanung, unter anderem soll ein Windfang als Eingangsbereich angebaut werden. Frühling plant das Projekt noch heuer per Nachtragsvoranschlag ins Budget aufzunehmen. „Wir visieren eine Umsetzung 2023 an“, unterstreicht der Ortschef. Innerhalb des Musikvereins ist die Freude naturgemäß groß. „Unser Proberaum ist eigentlich der Pfarrsaal. Im letzten Jahr sogar der Festsaal, da der Pfarrsaal als Ausweichlokal für die Volksschule gedient hat. In beiden Fällen mussten wir immer alles neu aufbauen und dann wieder wegräumen“, erzählt Obmann Alfred Pinter.

Man sei dankbar ob der nunmehrigen Möglichkeit. Auch Bürgermeister Frühling freut sich über die „sinnvolle Nachnutzung“. Und das deshalb, weil der bisherige Nutzer, das Rote Kreuz, das alte Feuerwehrhaus als Stützpunkt nicht mehr braucht. „Das ist natürlich schade, aber die Autos sind sowieso immer unterwegs“, weiß der Ortschef.

Hintergrund für den fehlenden Bedarf ist die sogenannte „Rettungslandschaft neu“, die die Finanzierung betrifft, aber auch die des regionalen Rettungsdiensts durch das Land und den Gemeindeverband NÖKAS regelt.

