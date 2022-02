Neue Direktorin: „Bin für das Amt bereit“

NÖN: Sie sind nun Direktorin in Moosbrunn. Wie hat ihre Laufbahn davor ausgesehen?

Claudia Höller: Seit 21 Jahren Jahren unterrichte ich bereits, angefangen habe ich in einer Wiener Volksschule. Als ich meinen Mann vor 24 Jahren in Moosbrunn kennenlernte, war ich bereits dem Ort sehr verbunden. Glücklicherweise konnte ich schließlich vor elf Jahren einen Job als Lehrerin in der Moosbrunner Volksschule annehmen und damit Liebe und Beruf an einem Ort vereinen.

Der Job als Direktorin bringt gerade auch in der Pandemie viele Herausforderungen mit sich. Was war ihre Motivation, das Amt von Brigitte Stefl zu übernehmen?

Höller: Ich übernehme diese Verantwortung gerne, da ich die Kinder, die Lehrer und den Ort sehr gut kenne. Mir war es auch wichtig, dass eine Person das Amt übernimmt, die Moosbrunn kennt und ich glaube eine außenstehende Person hätte es in diesem Amt schwieriger. Ich möchte die Schule für die Kinder als einen Ort der Geborgenheit und der Kreativität gestalten und sehe mich für das Amt bereit.

Werden Sie als neue Direktorin auch weiterhin unterrichten?

Höller: Mir war es ein Anliegen, dass ich meine vierte Klasse bis zu den Sommerferien weiterhin begleite. Die Kinder sind mir ans Herz gewachsen und ich möchte sie bis zum Austritt aus der Schule begleiten. Ob ich im nächsten Schuljahr weiterhin unterrichten werde, bleibt noch offen.

Derzeit befindet sich die Volksschule im Umbau. Was erwarten sie sich von dem Neubau?

Höller: Wir als Schule wurden von der Gemeinde in den Planungsprozess sehr gut einbezogen und konnten so unsere Ideen äußern. Im September 2022 soll der Umbau abgeschlossen sein und der Unterricht kann bereits im nächsten Schuljahr im neuen Gebäude durchgeführt werden. Ich denke, dass das neue Schulgebäude für den Ort und gerade für die Kinder ein Gewinn sein wird.

Während der Umbauarbeiten wird in Ausweichquartieren unterrichtet. Wie gestaltet sich derzeit der Schulalltag?

Höller: Da die Schule über drei Standorte verteilt ist, gestaltet sich die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen selbstverständlich schwieriger. Wir haben das Schuljahr bis jetzt aber gut gemeistert und die Kinder haben Spaß in den neuen Räumlichkeiten. Wenn es nach ihnen ginge, sollen wir noch ein weiteres Jahr in den Ausweichquartieren unterrichten.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren